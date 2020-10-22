Байден намерен идти антисербским путем Клинтонов на Западных Балканах

22.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Опубликованные штабом кандидата в президенты США Джо Байдена программы «Видение отношений США с Албанией и Косово» и «Видение отношений США с БиГ» показали, что в случае победы кандидат от демократов будет добивать сербов.

Документы уже вызвали эйфорию в косовских и бошнякских элитах, и негативную реакцию в Сербии и в Республике Сербской (БиГ).

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Об отношении Джо Байдена к Западным Балканам может свидетельствовать аннотация к обоим документам, которым условно можно дать общее название «Планом Байдена по Западным Балканам».

«Он встретился со Слободаном Милошевичем, обвинил его в военных преступлениях, а по возвращении в Соединенные Штаты он призвал к введению эмбарго на поставки оружия в БиГ и попросил США возглавить Запад в ответ на сербскую агрессию, – говорится в тексте. – Байден был ключевым игроком в усилиях по изменению динамики в БиГ и, наконец, помог убедить правительство США и ключевых европейских союзников остановить Слободана Милошевича в его жестокой кампании геноцида».

При этом в программе посвященной БиГ, сделан акцент на том, что во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден занимал пост вице-президента, по его инициативе были наложены санкции (заморозка зарубежных активов и запрет на въезд в США) на лидера боснийских сербов Милорада Додика за «активное воспрепятствование Дейтонскому соглашению, что стало мощным посланием о том, что США не потерпят угроз суверенитету или территориальной целостности Боснии и Герцеговины».

В целом же в документах обозначено, что «независимость Косово – это необратимый процесс», что Байден «будет настаивать на том, чтобы правосудие за военные преступления в Косово осуществлялось без страха, и потребует полной и быстрой ответственности за пропавших без вести, в том числе в деле братьев Бютюки» (что означает, что преследовать вновь будут только сербов, поскольку три брата Бютюки – граждане США албанского происхождения, отправившиеся в Косово воевать на стороне боевиков и расстрелянные без суда бойцами МВД Югославии), «всегда будет против ненависти и будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многонациональный характер Боснии и Герцеговины», «он обязуется пригласить партнеров из Европейского Союза и союзников по НАТО для совместной разработки стратегии для прочной привязки Западных Балкан к евроатлантическим институтам».

Также в боснийском видении прямым текстом говорится о том, что «Джо Байден понимает, почему Босния и Герцеговина важна для США и что в интересах США обеспечить продвижение всей БиГ в НАТО и Европейский Союз». Напомним, что против подобного продвижения четко выступает часть БиГ – Республика Сербская.

К этому можно добавить, что в 1995 году именно Байден пролоббировал отмену эмбарго на поставку оружия исключительно бошнякской стороне конфликта в БиГ, и именно в недрах его администрации был выдуман антисербский миф про «геноцид в Сребренице».

«Возможно, Байден не смог бы даже показать, где находится Босния на карте, но его главный советник по внешней политике Энтони Блинкен – полный последователь школы Хиллари Клинтон и ее фразы о «неудовлетворительной работе» на Балканах, – прокомментировал ситуацию белградский политический аналитик Срджа Трифкович. – Другая знаковая фигура в его команде – Саманта Пауэр, которую мы помним как «Мисс геноцид», которая начала свою карьеру с мифа о геноциде в Сребренице, который она разработала, что впоследствии стало основой для агрессии 1999 года против Югославии.

Есть очень значительная личность – Мишель Флурной, которая была директором департамента планирования политики в Пентагоне при Обаме, она теперь рассматривается Байденом как потенциальный государственный секретарь по вопросам обороны. Она русофоб, а затем и сербофоб. Она, безусловно, будет вести очень агрессивную политику как в отношении России, так и на территории бывшей Югославии».

К этому можно добавить, что в нынешней команде Байдена директором по взамодействию с этническими группами работает этнический бошняк Эльвир Клемпич. Не случайно на днях в штате Иллинойс на билборде появилось послание бывшего посла США в БиГ Томаса Миллера следующего содержания, выполненное на бошнякском диалекте сербского языка:

«Джо Байден – верный друг БиГ до, во время и после войны».

Послание бошнякской общине штата Иллинойс от демократов

Ранее издание Wall Street International выпустило статью о том, что 750 тысяч проживающих в США боснийцев в большинстве своем проголосуют за Дональда Трампа.