«Байден нанес оплеуху России. Москва берет оперативную паузу» – политолог

Игорь Шкапа.  
22.02.2023 17:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


Недавний визит президента США в Киев был призван показать, что Украина не имеет отношения к России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога Вадима Карасева заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Недавний визит президента США в Киев был призван показать, что Украина не имеет отношения...

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Он считает, что Байден решил продемонстрировать, что «Украина – это часть западного мира, часть западной зоны влияния, а не исторические земли России».

«Такая себе оплеуха для России», – считает Бортник.

Кроме того, было указано, что для Байдена важно было показать себя смелым лидером перед своими избирателями.

«Он пожимал руку не только Зеленскому, но и Резникову. Таким образом коррупционные скандалы [связанные с продажей по тройным ценам продуктов для ВСУ] перевернуты, этих ребят не трогаем», – отметил эксперт.

При этом он считает, что Россия сейчас, исходя из вчерашнего выступления президента РФ, «находится на оперативной паузе».

«Главный месседж: все спокойно, страна живет мирной жизнью, любые каверзы западных партнеров неуспешны, я силен как никогда», – интерпретирует выступление Путина политолог.

Он полагает, что Россия ждет китайский мирный план.

«Не удивлюсь, если Си Цзиньпинь [после визита в Москву в марте] поедет с этим мирным планом», – резюмировал Бортник.

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