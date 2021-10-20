Байден направил на Балканы пятерку матерых дипломатов, способствовавших распаду Югославии

20.10.2021 12:13 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Поскольку президент США направил на Балканы сильнейших дипломатов-ястребов эпохи Клинтона, можно предположить, что тот намерен закрыть «сербский вопрос» .

Об этом сообщает Blic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пишет издание, «пять профессионалов» Байдена – это Габриэль Эскобар, Кристофер Хилл, Джеффри Ховеньер, Майкл Мерфи и Джеймс О’Брайен, некоторые из которых будут работать с регионом в качестве послов, некоторые – в качестве специальных посланников Госдепартамента. Всех этих людей объединяет то, что они закалены активной дипломатической деятельностью, знают Балканы практически как свои пять пальцев и говорят по-сербски.

Так, Габриэль Эскобар был назначен посланником Госдепартамента на Западных Балканах. После победы первой цветной «Бульдозерной революции» в Югославии и свержения Слободана Милошевича, он стал главой политического департамента сразу после того, как США вновь открыли посольство в стране. Затем занимал должность начальника администрации Верховного представителя по БиГ в Баня-Луке (Республика Сербская БиГ), затем заместителем главы дипломатической группы связи в Подгорице (Черногория).

Новым послом США в Сербии Байден назначил Кристофера Хилла, и его приезд в Белград ожидается в следующем году. Тот был близким соратником спецпредставителя США в Югославии Ричарда Холбрука, членом его команды и участником переговоров в Дейтоне (по БиГ) и в Рамбуйе (по Косово), а также специальным посланником по Косово в пик вооруженного бунта албанских сепаратистов с 1998 по 1999 годы, затем послом в Македонии.

Джеффри Ховеньер назначен новым послом в Косово, куда его перенаправят из Турции. Он был участником переговоров в Рамбуйе в составе команды Мартти Ахтисаари, которая, по сути, склонила Белград к выходу из Косово. Участвовал вместе с Эскобаром в восстановлении работы посольства США в Белграде, возглавил временный офис посольства США на юге Сербии, в обязанности которого входило «наблюдение» за вооруженным мятежом албанцев в Прешевской долине, а в 2018 году он получил медаль из рук экс-лидера боевиков «Армии освобождения Косово», «президента» края Хашима Тачи.

Новый посол США в БиГ Майкл Мерфи занимал руководящие должности в Сараево в качестве политического советника в посольстве США с 2006-2009 годы, и в Приштине, где он работал заместителем главы миссии в посольстве США с 2009 по 2012-ый годы.

В качестве последнего, но не менее важного в этой команде издание упоминает Джеймса О’Брайена, который был назначен координатором политики санкций Госдепартамента США по Западным Балканам. С 1989 по 2001 год тот был старшим советником государственного секретаря Мадлен Олбрайт, лично рисовавшей мишени на карте Югославии для бомбовых ударов НАТО, был посланником президента США на Балканах. В команде Билла Клинтона (с 1993 по 2001 годы) тот работал в Государственном департаменте, координируя политику в отношении бывшей Югославии, а также по «военным преступлениям» в регионе.

Издание полагает, что эта пятерка направлена Джо Байденом на Балканы свидетельствует о серьезных намерениях США в отношении региона.