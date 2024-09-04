Байден нас сдал России, 6 миллиардов «сгорят» до конца сентября, – киевский политтехнолог

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Джо Байден лишь на словах поддерживает Украину, сдерживая масштабную поставку вооружений для ВСУ – существует риск, что выделенные Конгрессом миллиарды на помощь Киеву «сгорят» до конца сентября.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно в западных странах есть возможность нам помочь – дать нам столько оружия, чтобы мы могли себе позволить разбить врага на поле боя. И такое оружие у них есть. Я могу вернуться к американским президентам – например, есть болезненный вопрос, который актуален до конца сентября. Да, президент Байден сдал нашу страну, на словах выступая за нас, а на деле не предоставляя нам достаточной помощи. Сегодня помощь нам от США почти на нуле – мы воюем на своих ресурсах. Он не использовал ленд-лиз ни разу, который давал возможность обеспечить нас огромным количеством снарядов, бронетехники, «Хаймарсов», которые переломили войну в нашу пользу. Он давал нам по капле только для того, чтобы принудить нас к миру с Россией. А давал через свои программы, которые обеспечил ему бюджет США. Но до сих пор он нам должен – ему дали на помощь Украине, – он еще не предоставил 6 миллиардов долларов. Если он до конца месяца их не передаст, они сгорят, и мы их не получим», – заявил Гайдай.