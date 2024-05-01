Байден нашёл человека, который «заставит Россию уйти из Украины» – в конгрессе возмущены

Елена Острякова.  
01.05.2024 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 958
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Конгрессмен-республиканец Пэт Фэллон возмущен тем, что Пентагон рекламирует в своих сетях майора, который сменил пол на женский – и тем самым избежал самоубийства. Именно этого военнослужащего, который не проявил никакой доблести командование выделило из 1,4-миллионной армии.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конгрессмен-республиканец Пэт Фэллон возмущен тем, что Пентагон рекламирует в своих сетях майора, который сменил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если бы майор Джонс сделал что-то превосходное, то мне было бы все равно. Но он просто сделал политическое заявление. И я уверен, что коммунисты в Пекине дрожат от страха и не будут идти на Тайвань, потому что Рэйчел нашла свою идентичность. Или, черт возьми, русские могут в одностороннем порядке вывести свои войска из Украины, Если Рэйчел такая вдохновляющая», – зло иронизировал возмущенный Фэллон.

Между тем, армия США не смогла набрать 26% личного состава: ВВС -11% ВМФ — 36%. Конгрессмен считает, что недобор достиг кризисного уровня и является экзистенциальной проблемой для страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть