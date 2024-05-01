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Конгрессмен-республиканец Пэт Фэллон возмущен тем, что Пентагон рекламирует в своих сетях майора, который сменил пол на женский – и тем самым избежал самоубийства. Именно этого военнослужащего, который не проявил никакой доблести командование выделило из 1,4-миллионной армии.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы майор Джонс сделал что-то превосходное, то мне было бы все равно. Но он просто сделал политическое заявление. И я уверен, что коммунисты в Пекине дрожат от страха и не будут идти на Тайвань, потому что Рэйчел нашла свою идентичность. Или, черт возьми, русские могут в одностороннем порядке вывести свои войска из Украины, Если Рэйчел такая вдохновляющая», – зло иронизировал возмущенный Фэллон.

Между тем, армия США не смогла набрать 26% личного состава: ВВС -11% ВМФ — 36%. Конгрессмен считает, что недобор достиг кризисного уровня и является экзистенциальной проблемой для страны.