Байден не даст Зеленскому посадить Медведчука – Савченко

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пока президент США Джо Байден прикрывает мировую коррупцию, украинские олигархи Порошенко и Медведчук могут себя спокойно чувствовать, несмотря на достаточное количество статей для обвинения в госизмене.

Об этом в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, участница «АТО», наводчица и убийца Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Порошенко достаточно статей для госизмены. Действительно, та оффшорная компания, которая покупала топливо у РФ, это тогда кричали о том, что надо создавать блокаду на Донбассе, а собственному бизнесу блокады не создавали. Бизнес дальше торговал с РФ. А мы знаем и говорим только об одной Липецкой фабрике, а там было достаточно того, что тянет на госизмену.

Почему не могут доказать или почему не хотят расследовать не только журналисты-расследователи, а ещё правоохранительные органы? Потому что нужно понимать, что уже многими плёнками, которые озвучивал и Деркач, в том числе, доказано, что подельник Порошенко с одной стороны Медведчук, а с другой стороны Байден.

Они все сопряжены одним бизнесом, и если Медведчук заговорит, то он сдаст Порошенко, а если возьмут и посадят Порошенко, то он сдаст Байдена», – заявила экс-боевик «АТО».

«Поэтому, пока Байден будет прикрывать мировую коррупцию, свою коррупцию на территории Украины, коррупцию своей семьи на территории Украины, до тех пор он будет прикрывать коррупцию Порошенко и все оффшорные компании. Я думаю, что там ещё много чего интересного вскроется. До тех пор, пока Порошенко будет в безопасности, он будет стараться, чтобы Медведчук, его бизнес-партнёр по нефтепроводу, по связям с РФ, тоже был в безопасности. Потому что один потянет и сдаст другого», – явно озвучивала чью-то информацию Савченко.

При этом она наивно выразила надежду на то, что нынешний президент Зеленский до конца каденции выполнит свои предвыборные обещания.

«Это уже должен быть приговор, который Зеленский обещал, обещал стать приговором Порошенко. Я надеюсь, до конца каденции станет», – заключила экс-депутат.