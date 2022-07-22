«Байден не досидит до 2024 года, шансов нет» – эксперт-американист

Если у Демократической партии США (в случае ухода Джо Байдена) фактически нет внятного лидера, за которого действительно проголосуют, то у «республиканцев» всё однозначно – Дональд Трамп.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Момент истины» рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данном этапе, по всем вопросам общественного мнения, (лидирует – ред.) – Трамп, если бы выборы были сейчас. Это – лучший выбор, но я в нем разочарован. Он не выполнил свои обещания, и я понимаю, почему это произошло, но другого у нас нет. Сейчас уже начинается разговор (даже у демократов) о том, кто пойдет. Говорят про 2024 г., но все равно все понимают, что с большой вероятностью, Байден не досидит до 2024 г. И там называют разные фигуры, но все они… У них, пока что, шансов нет. Они известны, конечно, но это не те люди, которые могут выиграть выборы. А у республиканцев четко – Трамп. Так что, если говорить о реалиях, то может быть, будет второе пришествие Трампа, он учтет все свои ошибки, ведь в чем его главная проблема была? Он окружил себя теми самыми неоконами (глобалистами – ред.)», – отметил он.

По его словам, Трамп неоднократно поручал своим назначенцам налаживать дипломатический контакт с руководством РФ, но абсолютно каждый, напротив, работал на ухудшение отношений между государствами.

«Они были в его кабинете и саботировали все его указания. Может быть, он опыт свой печальный (переосмыслит – ред.) и окружит себя людьми, которые (в действительности будут разделять его риторику – ред.). По крайней мере, пусть посмотрит на американских «диссидентов», там, в частности, полковник Дуглас Макгрегор говорит вполне разумные вещи, человек он знающий», – добавил Лозанский.