Байден не может совладать с демоном инфляции

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Новости Украины

Разжигая и затягивая военный конфликт на Украине, США пытаются спасти свою экономику и доллар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Кирилл Бенедиктов, отвечая на вопрос, зачем США так вкладываются в Украину.

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«Это, как ни странно звучит, инвестирование капитала. Администрация Байдена поступает довольно логично в сложившейся ситуации – вкладывает доллары в войну где-то на другом конце света», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Объясняя свои слова, он напомнил о высокой инфляции в США.

«Байден твердит, что виноват Путин. Но все понимают, что это не так. Даже президент ФРС США Пауэлл на слушаниях в Сенате четко заявил: не Украина стала драйвером роста цен – инфляция была высокой еще до начала конфликта. Проблема у них в том, что демократы с прошлого года делают все, чтобы уничтожить наследство Трампа (а он прилично укрепил экономику США)», – отметил политолог.

По его словам, нынешние проблемы США – это следствие идиотских мер по «регулированию» экономики администрацией Байдена.

«Они запустили эту инфляционную спираль (кстати, по всему миру) и оказались в положении неумехи-чернокнижника, который вызвал демона, но не может с ним справиться. Так что Байден, доведя Украину до военного конфликта с Россией, а теперь — его затягивая, просто спасает доллар от окончательного обесценивания», – резюмировал Бенедиктов.