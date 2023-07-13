«Байден – не Рейган»: Каспаров недоволен результатами саммита НАТО

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Прошедший накануне в Вильнюсе саммит НАТО не принес никаких позитивных итогов для Украины.

К такому выводу в эфире видеоблога «Форум свободной России» пришел беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Каспарова, многие в Европе разочарованы тем, что нынешняя администрация США не такая решительная, как при президенте Рейгане в конце 1980-х.

«Политические итоги негативные. Военные, скажем так, предварительные – шаг какой-то вперед сделан, точнее даже шажок. Но совершенно очевидно, что политическое решение об украинской победе в Америке не принято, надо смотреть правде в глаза. Панический страх перед распадом России, который американцы, вполне разумно полагают, может случиться после разгрома российской армии в Украине и падения путинского режима – этот страх, он парализует их политическую волю. Это потенциальное расползание ядерного оружия, усиление Китая и другие мало прогнозируемые вещи, которые американцы пытаются избежать», – сказал либерал.

Он считает, что Вашингтон взял курс на какую-то «договоренность, которая могла бы смикшировать эти последствия».

«На самом деле это тупик, потому что я не представляю ситуацию, в которой Зеленский поддастся давлению и пойдет на территориальные уступки… В целом, конечно, разочарование у очень многих стран европейских, особенно у восточноевропейских. Ждали большего, но, к сожалению, администрация Байдена – это не администрация Рейгана. Все их попытки показаться тем, чем они не являются, разбиваются о суровую действительность войны», – заявил Каспаров.