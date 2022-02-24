Байден не стал отключать SWIFT и обещать Украине помощь войсками

Новости Украины

США объявили очередной пакет санкций против России. Вопреки ожиданиям, он не включает отключение от SWIFT. Это сразу же привело к росту курса рубля, который до того обесценивался на фоне новостей с Украины.

«Я только что говорил с лидерами Большой семерки и мы полностью согласились. Мы ограничим способность России и российского правительства действовать в долларах, евро, йене. Мы остановим способность финансировать и увеличивать российское войско, мы навредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21-го столетия», – сказал президент Джо Байден.

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По его словам, после начала операции на Украине падение фондового рынка в РФ составило более 50% – это «самое большое падение за историю».

«Сегодня мы вводим санкции против российских банков, которые имеют триллион долларов активов вместе взятые. Отключим большие банки от американской финансовой системы. Сегодня мы также блокируем четыре банка. Это ВТБ – второй по величине банк в России, который имеет 250 миллиардов долларов активов. Как мы и обещали, расширяем перечень российских элит и их семей, которые попадают под санкции. Как я говорил во вторник, эти люди наживаются лично на кремлевской политике. Мы усилим эти меры против коррумпированных миллиардеров. Во вторник мы остановили способность России занимать на международных западных рынках. Теперь это распространяется на частный промышленный сектор. Влияние некоторых наших акций будет видно со временем. Мы будем лишать Россию и ослаблять стратегические отрасли ее экономики. Наши действия и наших союзников почти наполовину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Также навредит возможности создания космических и других разработок и ограничит долгосрочные стратегические амбиции. Вдобавок к экономическим санкциям, мы проводим шаги на защиту наших союзников по НАТО, в частности, на востоке. Завтра будет проведен саммит НАТО, и я буду там. Мы договоримся о следующих шагах по укреплению нашего альянса. Мы больше четырехсот миллионов долларов предоставили оборонной помощи Украине», – заявил Байден.

При этом, американский президент в очередной раз заявил, что не будет оправлять своих военных на Украину, но увеличит группировку в Германии:

«Наши вооруженные силы не будут и не привлечены сейчас к боевым действиям. Наши военные едут в Европу для того, чтобы заверить в безопасности наших союзников по НАТО. Мы будем защищать НАТО всей мощью нашей силы. НАТО объединены и более решительны, чем когда-либо. Нет сомнений, что США и союзники преданы обязательствам по статье 5, которая говорит, что атака на одного является атакой на всех. Сейчас я даю разрешение на размещение дополнительных военных в Германии и также передислокацию тех, кто наготове. Мы также готовимся к следующим шагам, если они будут нужны для того, чтобы поддержать наших союзников и Украину».