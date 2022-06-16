Байден обрадовал Зеленского оружием на миллиард долларов

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Новости Украины

Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Соединенными Штатами еще одного миллиарда долларов помощи на вооружение Украины, которая будет включать противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Об этом говорится в заявлении американского президента, которое сегодня обнародовал Белый дом.

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«Сегодня утром я провел переговоры с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну России против Украины. Я подтвердил свою преданность тому, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины, когда она защищает ее демократию и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии. Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов для безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе», — говорится в заявлении.

Байден сообщил, что он с Зеленским также обсудили сегодня усилия по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил в рамках формата “Рамштайн”.

«Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличные деньги для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости», — говорится в заявлении.

1 млрд помощи США будет включать:

– 18 единиц 155-мм гаубиц;

-36 тыс 155-мм снарядов;

-18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

-дополнительные снаряды к HIMARS;

-4 автомобиля для ремонта техники;

-2 системы береговой охраны с ракетами «Гарпун»;

-тысячи защищенных радиостанций;

-тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.