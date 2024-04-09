Байден осознал, победы над Россией не будет и думает, как выйти из конфликта

Президент США Джо Байден видит, что до грядущих выборов победить Россию не удастся, поэтому рассматривает вариант завершения украинского конфликта, чтобы выступить в роли миротворца. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на источник в Вашингтоне, Бондаренко отметил, что таким образом Байден планирует заработать очки накануне президентских выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Буквально перед нашим эфиром я созванивался с Вашингтоном, с человеком, который знает всю ситуацию, он говорит: «Да, действительно, есть большая проблема, связанная с тем, что понимают сейчас в Вашингтоне, что выиграть до президентских выборов войну и триумфально показать, что мы одержали победу, не получится, поэтому Байден начинает задумываться, вообще стоит ли выигрывать эту войну – может, выступить сейчас в роли миротворца, показать, что «я принес мир» перед выборами и таким образом собрать голоса». Тем более что для рядового жителя Вашингтона эта война не существует. В его повседневной жизни, в его мироощущении, в его восприятии эта война не существует. Это там, далеко за океаном какие-то непонятные русские воюют с какими-то непонятными украинцами, непонятно за что, непонятно, кто они вообще такие», – сказал эксперт.

«Но если русские это еще понятно. Это страна, где ходят медведи по улицам и пьяные люди сидят и играют на балалайка (образ, который сформирован у американцев), и у которых еще есть ракеты, то Украина – это какая-то их бывшая часть, которая была так же частью России в их сознании, как Техас является частью Штатов, а потом они отсоединились и теперь они воюют. Ну, рядовой американец приблизительно так представляет себе картину. Этот же человек говорит мне: «Ты же понимаешь, что Байден давно забыл, где Украина, а Трамп никогда и не знал, где это все – и Украина, и Россия», – заявил Бондаренко.