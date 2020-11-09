Байден осознал продажность украинских политиков – политический обозреватель

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Джо Байден, который лидирует на президентских выборах в США, хорошо знает Украину и все ее коррупционные скандалы, потому не будет делать ее основой своей внешней политики.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Юсина, Байден понимает продажность украинских элит и хорошо знает всех политических лидеров этой страны.

«У Байдена один негатив, конечно, бесспорный – это слишком тесные связи с Украиной. Но с другой стороны, слишком тесные связи с Украиной предполагают и глубокое знание внутриукраинской политической кухни, а это знание вовсе не делает человека сторонником украинской модели. Потому что, уж Байден как никто понимает и коррупционную составляющую, и готовность предать, продать мгновенно, неспособность сдержать слово…

В целом, я не думаю, что Байдену будет до того, чтобы делать из Украины основу своей внешней политики. Тогда это была другая история – и Байден был моложе, помните эти разговор с Порошенко – меня поразило, насколько Байден глубоко погружен во все тонкости украинской парламентской жизни, знает руководителей всех фракций, начиная от Ляшко и кончая Тягнибоком, фамилии произносит правильно, без ошибок, знает, как они будут голосовать и воспринимает нормально просьбы Порошенко повлиять», – заявил Юсин.