Байден отдал Зеленскому команду «Фу!»

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

США запретили Украине атаковать на Донбассе.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как зайчики уже: да нет, воевать не надо. Минский процесс. Хозяин из Вашингтона одернул: куда вы прете, мелюзга украинская. Все тут же поменялось. И ничего не будет!

Они войска отведут… мы войска отведем. А почему? Америке нужен гнойник. Ей не нужна победа русского оружия и взятие Киева. Нужен гнойник, чтобы пугать Европу и беспокоить Россию. И наживаться там», – делает вывод Жириновский.