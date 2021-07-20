Байден отказал Тихановской. Она обратилась за помощью к Путину

Самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской удалось встретиться в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом она сообщали в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусский лидер высоко оценила помощь американского посла в Беларуси Джули Фишер. Тихановская призвала США дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются», – говорится в сообщении.

Последняя фраза была позже заменена на «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона».

Факт встречи подтвердил сам Блинкен, который посвятил ей пост в своем «твиттере», заканчивающийся лозунгом белорусских националистов «Живе Беларусь», набранный латиницей.

Тихановская провела также переговоры с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Однако встреча с президентом США Джо Байденом, на которую очень рассчитывал ее штаб, судя по всему, не состоится.

Несмотря на это, российский политолог Максим Жаров считает, что приняв Тихановскую, Белый дом нарушил договоренности, достигнутые президентами России и США на саммите в Женеве.

«Многие в Москве забыли, что Тихановская — это «белорусский Гуайдо». И уже сам факт ее визита в США, безотносительно того, с кем она там встречается, означает актуализацию администрацией Байдена «венесуэльского сценария» для Белоруссии. Поэтому если на встрече в Женеве и были достигнуты какие-либо договоренности по Белоруссии, то они уже нарушены. Тихановская уже встретилась с Блинкеном. Это может означать, что американцы всерьез восприняли слухи о плохом состоянии здоровья Лукашенко и опять начали приготовления к своим действиям в случае внезапного коллапса власти в Белоруссии», – написал Жаров.

Его коллега Андрей Суздальцев с ним не согласен.

«Понятно, что без личной встречи С. Тихановской и Дж. Байдена визит невозможно считать успешным. Стратегия визита должна была учитывать негативный фон для визита в США, включая итоги встречи в Женеве (16.06.2021), где США фактически согласились с тем, что РБ находится в зоне влияния России. При этом стоит напомнить, что в Минске, который в общем-то год назад голосовал за С. Тихановскую, ее рейтинг, к сожалению, продолжает падать», – написал Суздальцев.

Он обратил внимание на то, что Тихановская в Вашингтоне пообещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его о помощи.

«Это выглядело так, как будто экс-кандидат в президенты решила отменить скажем так, «понимание» которое возникло у президентов США и РФ во время встречи в Женеве по белорусской проблеме. Тихановская считает, что без нее никакая стратегия Москвы по Беларуси невозможна. Однако нет сомнений, что Тихановская никогда не выйдет на контакт с президентом России», – написал Суздальцев.