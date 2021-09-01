Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

01.09.2021 17:29 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Джо Байден не планирует проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским по итогам намеченных на сегодня переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Киевский юрист Татьяна Монтян поясняет, что визиту Зеленского в США присвоен ранг Ad Visit, «который не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения».

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«Для полного понимания, насколько незначительна поездка Зельца к Бидону, вот список рангов официальных визитов в Штаты, от наиболее значимого к наименее значимому: – State Visit — государственный визит – Working Visit — рабочий визит – Visit by Invitation — визит по приглашению – Ad Visit — визит по объявлению», – перечисляет Монтян.

Время для визита Зеленского в США выбрано вдвойне неудачное – не только из-за событий в Афганистане, но и потому, что многие политики отсутствуют в Вашингтоне, находясь на каникулах, отмечает политолог Владимир Корнилов.

«Пресс-служба Зеленского сообщила, что все-таки нашлись некие конгрессмены из «украинского кокуса», которые решились встретиться с Зе, несмотря на свои каникулы. Уж не знаю, о ком именно речь. Но смотрю, представители этого кокуса в первую очередь призывали Байдена обсуждать с Зе не Северный поток, а права ЛГБТ на Украине. С их точки зрения, это важнее. Интересно, Зеленский в курсе?» – язвительно комментирует Корнилов.

В Киеве также продолжают обсуждать вчерашний анонс офиса Зеленского о якобы согласии американской компании Westinghouse построить новые энергоблоки Хмельницкой АЭС общей стоимостью 30 млрд долларов.

Скептические оценки перспективы строительства звучат уже из националистического лагеря. Вот что публикует в своем блоге экс-депутат Верховной рады и бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

«На левом скриншоте президент Зеленский приветствует подписание меморандума между Энергоатом и Westinghouse о достройке Хмельницкой АЭС на сумму $30 млрд. На правом – статьи в The New York Times о банкротстве этой же Westinghouse и недострое очередной АЭС В США», – комментирует Мосийчук.