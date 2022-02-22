Байден отказался воевать с Россией. Рубль пошёл вверх

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Новости Украины

США вводят санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР, несмотря на то, что сами американцы понесут убытки от этого.

Об этом заявил президент Джо Байден на специально собранном брифинге, посвященном Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступление американского президента началось символического опоздания – он вышел к прессе в 22:22 по московскому времени, явно обыгрывая уже ставшую мемом дату 22.02.2022.

Байден сообщил, что американские санкции касаются российских банков, чиновников и бизнесменов, а также потребовал от России вывести войска из Белоруссии, которые сейчас находятся там на учениях.

«Полностью заблокированы два банка. Относительно санкций против суверенного долга России, Россия не сможет занимать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями рынках. С завтрашнего дня и далее мы вводим санкции против российских элит и их семей. Они принимают участие в коррупционной политике и должны страдать также. Как мы и сказали, «Северный поток-2» не будет продвигаться. Если Россия размышляет о следующих шагах, мы также размышляем о следующих шагах, и цена для России будет еще больше», – предостерег Байден.

Он уточнил, что «США продолжат предоставлять оборонную помощь Украине, мы будем усиливать наших союзников по НАТО, если Россия не выведет свои войска из Белоруссии, я предоставлю разрешение нашим войскам в Европе усилить Эстонию, Латвию и Литву».

«Это оборонные шаги, у нас нет намерений бороться с Россией, мы хотим послать однозначное послание – США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО в соответствии с нашими обязательствами», – заявил Байден.

Американский президент также посчитал, что Россия не ограничится признанием республик Донбасса:

«Мы все еще думаем, что Россия готова идти дальше и проводить масштабную атаку против Украины. Я надеюсь, что такого не произойдет, но все еще 150 тысяч российских войск собраны вблизи Украины, в Белоруссии есть российские войска, которые готовы атаковать с севера, также в Черном море на юге есть корабли, подводные лодки, Россия стягивает медицинское оснащение, запасы крови».

При этом, Байден признал, что санкции ударят и по экономике США и их союзников, особенно по энергетическому сектору:

«Защита демократии требует затрат даже от нас. Я буду прилагать все усилия, чтобы боль от санкций ощутила именно российская экономика, а не мы. Я буду защищать энергопоставки от любых срывов, мы будем координировать с производителями энергоресурсов, потребителями и обеспечивать стабильность мировых энергопоставок».

Российский телеведущий Андрей Медведев считает, что главный месседж в послании Байдена – нежелание США воевать с РФ.

«В целом, ему полностью похер, что будет с Украиной. Америка не хочет конфликта, но за каждый дюим территории НАТО она будет воевать. А Украина у нас в НАТО? Ото ж. Короче, обозначил старик все чётко – тут наше, а тут, если осилите, ваше», – указывает Медведев.

«Для защиты Украины – недостаточно. Чтобы раздразнить Россию – может хватить. От безнаказанности аппетит растет», – считает экс-боевик АТО и бывшая украинская героиня Надежда Савченко.

Примечательно, что на фоне выступления Байдена российская валюта укрепилась по отношению к доллару на один рубль.

«Специально заглянул на курс рубля перед выходом Байдена и сразу после ухода. Доллар просел на один рубль. Это так санкции всех испугали?», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

Одесский журналист Юрий Ткачев в своем блоге скептически оценил болезненность американских ограничений:

«1. Запрет на операции с российскими долговыми бумагами (херня); 2. Персональные санкции в отношении окружения Путина (да-да, российским олигархам запретят держать деньги в США и это, вот, всё). Короче, санкции чисто косметические. Никаких технологических эмбарго и вообще ничего такого, что могло бы хоть как угодно всерьёз Россию ограничить. Санкции за трусы Навального пожёстче были».

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин обратил внимание, что президент США распоряжается судьбой «Северного потока-2», который находится в Германии, а не Америке.

«После этого вести переговоры с европейцами (разумеется, если кто-то не проявит суверенитет и откажется выполнять команду хозяина) – такая же глупость, как и с Зеленским: Европы больше нет, есть американская прислуга», – написал Делягин в своем блоге.

В качестве ответных мер со стороны России, по мнению политика, эффективным стало бы блокирование участия западных бизнесменов в российских компаниях:

«Хорошим ответом будет заморозка на месяц всех активов Запада в РФ (например, пакета в Сбербанке) с последующей конфискацией активов компаний стран, которые подчинятся США (как минимум, государственного финского «Фортума», владеющего ЖКХ многих городов России) с последующим созданием общенационального фонда и распределения дивидендов его гражданам РФ. Новое издание общенародной собственности. 35%, которыми пока владеют англичане и американцы, от триллиона чистой прибыли Сбербанка – не так плохо».