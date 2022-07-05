Байден отобрал у Зеленского «пэрэмогу» на Змеином

05.07.2022  18:17 (Мск), Москва
Александр Ростовцев.  
Просмотров: 1402
 
Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

30 июня российские военные покинули остров Змеиный. Покинули спокойно, погрузив ценную матчасть на транспортные суда, чтобы в один прекрасный день снова вернуться.

Оборона острова – небольшого каменистого клочка суши площадью в 0,17 кв. км в северо-западной части Чёрного моря – продолжалась четыре месяца, с большим уроном для противника. Только одна попытка высадиться на Змеиный 7-10 мая обошлась ВСУ потерей 4 самолётов, 4 вертолётов, трёх десятков беспилотников, трёх катеров и не менее сотни бойцов десантно-штурмовых операций, среди которых, как утверждают, были и натовцы.

30 июня российские военные покинули остров Змеиный. Покинули спокойно, погрузив ценную матчасть на транспортные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Объявленная Украиной «пэрэмога», как всегда, ограничилась медийной пляской с бубном, осторожными заявлениями «высаживаться не будем – москали заминировали Змеиный» и расстрелом с моря нескольких оставленных на причале грузовиков нашими военными. Окончательно осмелев, через несколько дней к острову подошёл грозный украинский катерок, экипаж которого таки водрузил над островом жовто-блакитный прапорок, повторив опупею с передвижным пограничным столбом.

Никакого «изгнания оккупанта», заявленного в украинских СМИ, не было. Русские погрузились на корабли и покинули островок, не видя смысла в его удержании, передав ход украинской стороне.

«Пэрэмога», впрочем, как всегда, оказалась какой-то до обидного неполной. Произнося духоподъёмные речи, боевые укропы Зеленского, с одной стороны, галдели как стая ворон – «освободили Змеиный – освободим всю Украину», с другой – вынужденно признавали, что угроза со стороны ЧФ никуда не делась и ещё более яростно требовали от «западных союзников» немедленно дать им сотни три противокорабельных ракет, чтобы «загнать ЧФ в Новороссийск».

Зе-хунта остро нуждалась хоть в какой-то позитивной медийной картинке – она её получила. Одновременно с «зеленхозом» радостную медийную возню развёл Пентагон, отметившись победными реляциями.

Казалось бы, где остров Змеиный, а где Пентагон. И, главное, какое собачье дело имеет второй к первому?

Между тем, администрация Байдена нуждается в медийной «пэрэмоге» не меньше режима кровавого клоуна. На носу промежуточные выборы в Сенат США, так что деду Бидону с присными кровь из носа необходим хоть малейший инфоповод, чтобы оправдать грабительский отъём денег у американского населения в пользу Украины хотя бы таким мизерным поводом.

В отсутствии доказательств успешной десантно-штурмовой операции ВСУ, освободившей Змеиный, украинским СМИ приходится уныло разгонять тему, что русские, мол, «напрасно пожертвовали людьми и «Москвой» за остров, который им пришлось оставить».

Вот только, не напрасно. Российские корабли и гарнизон Змеиного, угрожая высадкой десанта в Одессе, сковывали крупную группировку ВСУ от переброски в Донбасс. Плюс, за эти четыре месяца Украина потеряла 20% территории и оккупированную часть ЛНР, не говоря уже о потерях живой силы и техники, в результате чего Зеле приходится через Эрдогана массово вербовать нусрачей на войну с Россией. Тарасы практически закончились.

К сожалению, официальный агитпроп Минобороны РФ и на этот раз оказался не на высоте, назвав отход нашего гарнизона со Змеиного «шагом доброй воли».

Понятно, что хотели сказать этой фразой широким слоям общественности российские военные власти. Получилось, как всегда, – ни в борщ, ни в Красную Армию. Формулировку раскритиковали те самые широкие слои общественности, которым она была направлена, а для украинской стороны она стала чем-то вроде признания слабости, в результате чего нюхнувший ацетона Подоляк принялся требовать капитуляции и репараций с российской стороны.

Есть мнение, что формулировки, вроде «шаг доброй воли» должны быть изъяты из лексикона официальных лиц России в отношении Украины. Последние восемь лет Украину контролируют, мягко говоря, неадекваты, которые в принципе не понимают цивилизованного обращения, видя в нём результат своих «пэрэможных» усилий, о котором надо всенепременно орать и бить в литавры на каждом углу.

Безусловно, для исхода спецоперации это ничего не меняет, но зачем на голом месте вызывать раздражение своих и говорить о доброй воле тем, кто не заслуживает ничего, кроме прилёта «калибра»?

Ясно как день, что Змеиный наши военные оставили, чтобы не нести неоправданные потери в людях и технике. Змеиный так мал и так близко расположен от украинских и румынских берегов, что удерживать его невероятно сложно, особенно после передачи ВСУ дальнобойных реактивных систем, целеуказания которым поступают с американских военных спутников.

А поскольку – задача взять Одессу отложена, удержание острова представляется бессмысленным, тем более, что оживлённого судоходства в том районе Чёрного моря не предвидится в виду разбросанных штормом украинских мин и полного нежелания украинской стороны их тралить.

Вот, кстати, уже несколько недель, как из Одессы, по международной системе оповещения NAVTEX, судам в Средиземном море приходят сообщения о якобы минировании ЧФ акватории Азовского и Чёрного морей, что является явной хуцпой и перекладыванием вины с больной головы на здоровую.

Так выглядит «шаг доброй воли» по-бандеровски.

Как только возникнет необходимость вновь взять Змеиный (а она возникнет!) под российский контроль – он будет взят – и никакие ракетные подачки не помогут ВСУ его удержать.

Народ с вами, поддерживает вас, дорогие товарищи российские военные, но с ним надо разговаривать по-взрослому и всегда держать в уме, что кратковременная неудача лучше кратковременной удачи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть