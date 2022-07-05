Байден отобрал у Зеленского «пэрэмогу» на Змеином

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Новости Украины

30 июня российские военные покинули остров Змеиный. Покинули спокойно, погрузив ценную матчасть на транспортные суда, чтобы в один прекрасный день снова вернуться.

Оборона острова – небольшого каменистого клочка суши площадью в 0,17 кв. км в северо-западной части Чёрного моря – продолжалась четыре месяца, с большим уроном для противника. Только одна попытка высадиться на Змеиный 7-10 мая обошлась ВСУ потерей 4 самолётов, 4 вертолётов, трёх десятков беспилотников, трёх катеров и не менее сотни бойцов десантно-штурмовых операций, среди которых, как утверждают, были и натовцы.

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Объявленная Украиной «пэрэмога», как всегда, ограничилась медийной пляской с бубном, осторожными заявлениями «высаживаться не будем – москали заминировали Змеиный» и расстрелом с моря нескольких оставленных на причале грузовиков нашими военными. Окончательно осмелев, через несколько дней к острову подошёл грозный украинский катерок, экипаж которого таки водрузил над островом жовто-блакитный прапорок, повторив опупею с передвижным пограничным столбом.

Никакого «изгнания оккупанта», заявленного в украинских СМИ, не было. Русские погрузились на корабли и покинули островок, не видя смысла в его удержании, передав ход украинской стороне.

«Пэрэмога», впрочем, как всегда, оказалась какой-то до обидного неполной. Произнося духоподъёмные речи, боевые укропы Зеленского, с одной стороны, галдели как стая ворон – «освободили Змеиный – освободим всю Украину», с другой – вынужденно признавали, что угроза со стороны ЧФ никуда не делась и ещё более яростно требовали от «западных союзников» немедленно дать им сотни три противокорабельных ракет, чтобы «загнать ЧФ в Новороссийск».

Зе-хунта остро нуждалась хоть в какой-то позитивной медийной картинке – она её получила. Одновременно с «зеленхозом» радостную медийную возню развёл Пентагон, отметившись победными реляциями.

Казалось бы, где остров Змеиный, а где Пентагон. И, главное, какое собачье дело имеет второй к первому?

Между тем, администрация Байдена нуждается в медийной «пэрэмоге» не меньше режима кровавого клоуна. На носу промежуточные выборы в Сенат США, так что деду Бидону с присными кровь из носа необходим хоть малейший инфоповод, чтобы оправдать грабительский отъём денег у американского населения в пользу Украины хотя бы таким мизерным поводом.

В отсутствии доказательств успешной десантно-штурмовой операции ВСУ, освободившей Змеиный, украинским СМИ приходится уныло разгонять тему, что русские, мол, «напрасно пожертвовали людьми и «Москвой» за остров, который им пришлось оставить».

Вот только, не напрасно. Российские корабли и гарнизон Змеиного, угрожая высадкой десанта в Одессе, сковывали крупную группировку ВСУ от переброски в Донбасс. Плюс, за эти четыре месяца Украина потеряла 20% территории и оккупированную часть ЛНР, не говоря уже о потерях живой силы и техники, в результате чего Зеле приходится через Эрдогана массово вербовать нусрачей на войну с Россией. Тарасы практически закончились.

К сожалению, официальный агитпроп Минобороны РФ и на этот раз оказался не на высоте, назвав отход нашего гарнизона со Змеиного «шагом доброй воли».

Понятно, что хотели сказать этой фразой широким слоям общественности российские военные власти. Получилось, как всегда, – ни в борщ, ни в Красную Армию. Формулировку раскритиковали те самые широкие слои общественности, которым она была направлена, а для украинской стороны она стала чем-то вроде признания слабости, в результате чего нюхнувший ацетона Подоляк принялся требовать капитуляции и репараций с российской стороны.

Есть мнение, что формулировки, вроде «шаг доброй воли» должны быть изъяты из лексикона официальных лиц России в отношении Украины. Последние восемь лет Украину контролируют, мягко говоря, неадекваты, которые в принципе не понимают цивилизованного обращения, видя в нём результат своих «пэрэможных» усилий, о котором надо всенепременно орать и бить в литавры на каждом углу.

Безусловно, для исхода спецоперации это ничего не меняет, но зачем на голом месте вызывать раздражение своих и говорить о доброй воле тем, кто не заслуживает ничего, кроме прилёта «калибра»?

Ясно как день, что Змеиный наши военные оставили, чтобы не нести неоправданные потери в людях и технике. Змеиный так мал и так близко расположен от украинских и румынских берегов, что удерживать его невероятно сложно, особенно после передачи ВСУ дальнобойных реактивных систем, целеуказания которым поступают с американских военных спутников.

А поскольку – задача взять Одессу отложена, удержание острова представляется бессмысленным, тем более, что оживлённого судоходства в том районе Чёрного моря не предвидится в виду разбросанных штормом украинских мин и полного нежелания украинской стороны их тралить.

Вот, кстати, уже несколько недель, как из Одессы, по международной системе оповещения NAVTEX, судам в Средиземном море приходят сообщения о якобы минировании ЧФ акватории Азовского и Чёрного морей, что является явной хуцпой и перекладыванием вины с больной головы на здоровую.

Так выглядит «шаг доброй воли» по-бандеровски.

Как только возникнет необходимость вновь взять Змеиный (а она возникнет!) под российский контроль – он будет взят – и никакие ракетные подачки не помогут ВСУ его удержать.

Народ с вами, поддерживает вас, дорогие товарищи российские военные, но с ним надо разговаривать по-взрослому и всегда держать в уме, что кратковременная неудача лучше кратковременной удачи.