Байден перекладывает ответственность за войну на Зеленского – Царёв

Запад начинает постепенно давить на Зеленского, принуждая принять неприемлемые для него условия мира и взять всю ответственность на себя за последствия войны. И эта удобная для России ситуация – заслуга русских солдат, проливших за это кровь.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе достаточно много всего есть. Сейчас США уничтожают десятки тысяч ракет, «Атакамсы», «Хаймарсы» и все остальные ракеты, которые запросто могли бы быть использованы. У них истекает срок службы. Там есть сторонники Украины, которые выступают, говорят, отдайте. Мы-то знаем, что они летают, пускай и срок истекает. Ну, пусть там каждая десятая не долетит, но девять-то долетит. Но они не отдают», – сказал Царёв.

Он выразил уверенность, что США не настроены на военное поражение России.

«Они очень боятся того, что Россия будет отвечать по центрам принятия решений, по настоящим, не по Киеву. Вопрос, который сейчас чаще всего задают Байдену и его администрации, а какой выход из ситуации? Какой должен быть конец в войне с Украиной? И они не могут ответить. Потому что они чётко знают, и они много об этом говорили, о том, что самое страшное, что может быть, это загнать ядерную державу в угол, Россию. Тогда какой вариант? Россия не должна проиграть, если проигрывает Россия, для них это неприемлемые риски. Есть единственный способ, который может устроить Байдена. Это когда Зеленский скажет, мы хотим вот такой и такой вариант, этот вариант должен быть заранее оговорен с Россией и Россию устраивать. И тогда Байден может сказать: ну, украинцы просили, пока просили, мы им помогали, всё, что они просили, они добились, вот они получили мир, вот такие-то условия, всё», – считает политик.

По его словам, Запад сейчас перекрывает Зеленскому кислород, принуждая к миру.

«Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем – отсутствие финансирования, отсутствие поставок вооружений, ну, это цирк с вооружением – это всё принуждение Зеленского принять сценарий, при котором он должен понести ответственность. За погибших, за разрушенную страну, лично он, не Байден. Они получают тактические победы, получая стратегические минусы, они никогда не были в такой ситуации. Да, они получают какие-то плюсы в Европе, поставки энергоресурсов, НАТО приближается к границам России, но они проигрывают Россию. Потому что они проигрывают в схватке с Китаем. США сегодня сильнее против Китая, но если Китай с Россией, США уже проигрывают», – объяснил Царёв.

В то же время он предупредил, что России главное не «слить» свою победу.

«Надо понимать, что так, как сейчас давят на Зеленского, а на него идёт давление по всем каналам, и внутри, и снаружи Украины, и по деньгам, и по вооружениям, точно так же, чтобы получить тот вариант, который хочет Запад, будут оказывать давление на Россию. И мы должны быть к этому готовы. Надо понимать, что такая удобная ситуация, которой пока ещё нет, но к которой всё идёт, это не подарок, солдаты заплатили за это кровью. Мы эту победу не должны просто, знаете, так в России было часто, когда армия побеждает, а дипломаты потом «сливают» эту победу. Мы должны всё получить», – заявил экс-депутат.