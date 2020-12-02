Байден планирует пересмотреть Дейтонские соглашения по БиГ и фактически уничтожить Республику Сербскую

02.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Новая администрация США намерена «реформировать» Дейтонские соглашения в сторону унитаризации страны и сосредоточения власти в руках бошнякской элиты Сараево.

Об этом Dnevni Avaz заявил американский конфликтолог Дэниел Сервер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Профессор Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, выступавший в качестве посредника между бошняками и хорватами во время заключения Дейтонских соглашений в 1995 году, Дэниел Сервер заявил о том, что на Западных Балканах ожидается более активное вмешательство США. Также состоялись переговоры Джо Байдена с лидерами стран-членов Европейского Союза.

«В ходе этих переговоров была достигнута договоренность о более активном взаимодействии на Балканах, и это взаимодействие не может пройти без изменений в Дейтонской структуре БиГ», – подчеркнул конфликтолог.

Дэниел Сервер

По его словам, США и ЕС должны сделать все, чтобы БиГ в своих нынешних границах стала «функциональным, эффективным и единым государством, способным выполнить условия для вступления в НАТО и ЕС», против чего активно выступает Республика Сербская.

«Это требует удаления сложной управленческой архитектуры, созданной в Дейтоне. В будущем Босния и Герцеговина должна управляться правительством в Сараево, способным вести переговоры и выполнять свои обязательства перед ЕС, а также муниципалитетами, которые предоставляют услуги гражданам с равными правами и сильной правовой и судебной защитой меньшинств», – подчеркнул профессор.

На вопрос, как этого можно достичь, Сервер говорит, что США и ЕС должны достичь соглашения о начале процесса конституционных и других реформ.

«Подготовить новую конституцию, которая устранит или резко снизит роль энтитетов и обеспечит полное выполнение решений Европейского суда по правам человека. МВФ и Всемирный банк должны прекратить практику оказания помощи организациям, а деньги должны направляться муниципалитетам и правительству в Сараево».

Таким образом очевидно, что новая администрация Вашингтона нацелилась на полную или частичную ликвидацию автономии боснийских сербов.