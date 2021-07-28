Байден по-хитрому связал руки Зеленскому

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому согласовали дату визита в США на конец августа, чтобы ни он, ни члены его делегации не могли встретиться с членами Конгресса и Сената, которые в это время будут находиться в отпусках.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, перекате корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это сделано специально, чтобы избежать критики американской оппозицией политики Джо Байдена.

«Байден сказал, что найдет время 30 августа. Тут надо иметь в виду, что 30 августа сенаторы, конгрессмены, члены Палаты представителей и Сенат будут в отпуске до 10 или 7 сентября, то есть их не будет. Это одна из целей выбора времени, которая заключалась в том, чтобы ограничить возможности команды, которая приедет вместе с Зеленским в Белый дом для встречи с президентом, чтобы она не имела возможностей широкого, активного контакта с конгрессменами американскими. Прежде всего, конечно, с республиканцами, которые осуждают [администрацию Байдена]», – заявил Погребинский.