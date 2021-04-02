Байден по телефону отдал приказ индейцу Зеленскому: принести скальп Коломойского – эксперты

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоялся.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Джозеф Байден поговорил сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул приверженность Администрации в активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе», – говорится в официальном сообщении.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что следствием разговора могут стать кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах Украины.

«Пока мало известно о деталях этого разговора. Очевидно, что это первый разговор, в котором американская сторона обрисовала спектр интересов и направлений сотрудничества, а украинская определялась, что она может делать, что – нет. Конечно, то, что разговор состоялся, усиливает Зеленского, особенно в глазах прозападной части украинского политикума. Он является символическим знаком поддержки Зеленского.

После этого разговора могут активизироваться политические процессы, могут начаться кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах. Разговор шел 45 минут, и мы не знаем, о чем говорили в деталях. За 45 минут прозвучало много слов. Я думаю, что могли быть высказаны претензии и к Офису президента, и к руководителям силовых структур. Посмотрим, повлияет ли этот разговор и как на ситуацию на Донбассе. После этого уже можно будет делать более широкие выводы», – сказал Руслан Бортник в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Политолог Александр Булавин полагает, что разговор состоялся не без помощи лоббистов Украины в США.

«Я думаю, что лоббистские группы Украины в США добились того, чтобы Байден позвонил Зеленскому, поскольку отсутствие звонка такое долгое время интерпретировалось как невнимание, нежелание сотрудничать и пр.

Дней десять назад Блинкену задали вопрос об отношении к Украине, и Блинкен озвучил тезисы, близкие тем, о которых говорится в сообщении о разговоре Байдена и Зеленского – что США поддерживают территориальную целостность Украины, что одной из важнейших задач, которые видит Вашингтон, является борьба с коррупцией и пр.

С учетом того, что в недавнем разговоре министров обороны прозвучало заявление о том, что США не оставят Украину наедине с возможной российской агрессией, я также не исключаю, что обсуждался и этот вопрос. Что при этом было сказано, были ли даны какие-то гарантии и какие – сказать пока нельзя.Возможно, Зеленский попросил Байдена помочь с вакцинами. Но в США вакцин пока не хватает, там пока ситуация сложная.

Не думаю, что разговор будет иметь какие-то далеко идущие последствия. И для Зеленского, и для Байдена он был важен с точки зрения пиара. Вероятно, скоро администрация Зеленского выпустит целый ряд сообщений о том, что США не забыли Украину, что они ее поддерживают и т.д.», – сказал политолог корреспонденту «ПолитНавигатора».

Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» также считает, что лоббисты «вытянули» Байдена на разговор, хотя определенную роль сыграла и тема мнимой подготовки Росси к наступлению на Донбассе.

«Наши бросили все силы на то, чтобы этот разговор состоялся. Думаю, украинская дипломатия будет гордиться, хотя тут сработали не только дипломаты, но и лоббисты. Байдена вытянули на разговор, для Зеленского это было очень важно.

Обсуждали три темы. Первая – Донбасс и мнимая подготовка России к наступлению. Понятно, что этой темой и удалось вытащить Байдана на разговор, потому что об этом накануне говорили чиновники из Госдепа и Пентагона и наши главы МИД и Минобороны. Байден выразил поддержку, но военную поддержку он все равно не даст.

Главная тема, которую американцы Зеленскому навязали – борьба с коррупцией. Они имеют в виду не вообще борьбу с коррупцией, а очень конкретные вещи – коррупция, связанная с Коломойским и другими олигархами. Они от Зеленского ждут скальп Коломойского, но Зеленский связан по рукам и ногам обязательствами перед Коломойским.

Была также тема коронавируса, но надо понимать, что это – бизнес-проект. Если Байден и пообещал какую-то помощь, придет она только тогда, когда мы будем готовы платить за нее деньги. Наши чиновники уже заявляли, что летом начнется коммерческая вакцинация. В этом смысле Байден может помочь – за определенный процент себе или своему сыну, – сказал Павел Рудяков в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора».

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий также считает, что президенты обсуждали тему Коломойского.

«То, что разговор вообще состоялся, – однозначно положительный факт. Но, конечно, главное – о чем договорились президенты. Точнее, обязательства,которые взял на себя Зеленский и собирается их выполнять.

Оценить, выполняет ли Зеленский условия США, сможем очень просто и быстро: если буквально в ближайшие дни мы узнаем, что интересам Коломойского нанесены реальные удары, – значит, Зеленский настроен на максимально результативное сотрудничество с США. А если Коломойский и в дальнейшем будет чувствовать себя уверенно – значит, Зеленский не решился сделать выбор в пользу союзника Украины (даже если будут сделаны очередные острые заявления о Коломойском – потому что дело в реальных действиях, а не словах).

Невыполнение условий Белого дома грозит заметным охлаждением отношений – но чисто с нынешней украинской властью. Ведь понятно, что Америка не вычеркнет Украину из зоны своих интересов ни при каких условиях», – написал Алексей Голобуцкий у себя в Телеграм.