Байден поддержал раздел Украины, Зеленский назло России отдаёт Крым туркам

24.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США и Россия договорятся о том, чтобы Крым остался в составе РФ. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Телиженко, еще в 2014-м году были осуществлены такие договоренности, потому Штаты и призывали Украину не противостоять переходу полуострова в состав России.

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«По тому, что могут поделить Украину – есть такой сценарий, к сожалению, есть. Я присутствовал, мы уже говорили. В Крыму, когда были тогда переговоры Байдена по Крыму, когда у нас аннексировали Крым, Байден тогда был еще вице-президентом, директор ЦРУ Бремен – приезжали в Украину, вели переговоры, чтобы мы, Украина, не вмешивались в ту ситуацию с Россией, не стреляли, никаких действий не делали. Была четкая позиция, чтобы Украина не принимала вообще никакого силового варианта… Хотя все знали, что будет аннексия, будет вторжение, будут военные действия, что этот план был и он продолжается. Крым нигде не упоминается, в «Крымскую платформу» никто не входит, никто не входит в тот сценарий, который хочет Украина, чтобы и Донбасс, и Крым вернуть. Крым остается отдельно. Этот тот сценарий, что Крым отдадут России, скорее всего, на какое-то время. Это то, что мы должны сегодня видеть и к чему готовиться», – заявил Телиженко.

Политический эксперт Михаил Чаплыга при этом подчеркнул, что Украина ошибочно надеется на помощь Турции.

«Продавливается турецкая идея, а, читай, британская – то, что Крым нужно сделать еще больше автономным, а-ля, для турецко-коренных народов. Вы понимаете, о чем идет речь? Когда я разговаривал без камер с теми, кто принимает решение, я говорю: «Вы закончите тем, что Крым пойдет к туркам фактически, уже речь не идет про Украину, вы понимаете, что вы делаете?». Они говорят: «Да, мы и так его потеряли – так пусть он не достанется русским». Слушайте, друзья мои, я хочу, чтобы он был украинским, а вы тут решает: «не достанься ты русским, пусть пойдет к турецким».