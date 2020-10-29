Байден подло развратил неустойчивое сознание Порошенко

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вице-президент США Джо Байден в 2014 году так поездил по ушам новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, что тот почувствовал себя «отцом нации».

Об этом в эфире Yotube-канала «Эхо Киева» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден очень серьёзно поучаствовал в том, чтобы сделать Украину вот такой нищей. Потому что он развращал и так не особо устойчивое сознание Петра Алексеевича этими своими лестными [словами], действовал, как дьявол: а вы, Пётр Алексеевич, будете героем, отцом нации, и через какое-то количество лет пионеры будут петь вам оды, слагать стихи и петь песни.

Это же очень тяжёлый приём для человека неустойчивого, тщеславного, алчного, который хочет все свои мелкие грязные делишки и своё воровство прикрыть каким-то патриотизмом, какой-то идеей, которую не все тут понимают, и надо только засучить рукава и затянуть поясочки, и очень скоро мы окажемся в светлом будущем.

На самом деле, он же это делал. Но делал тоже с определённой чёткой целью своего собственного обогащения», – сказала Егорова.