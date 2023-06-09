Байден пообещал продолжить финансирование войны против России

Владимир Гладков .  
09.06.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Американское руководство будет и дальше пугать своих «партнёров» «русской угрозой» и тратиться на поддержку войны против России.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское руководство будет и дальше пугать своих «партнёров» «русской угрозой» и тратиться на поддержку...

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«Великобритания и Соединенные Штаты вместе с более чем 50 партнерами выделили Украине беспрецедентный объем помощи в области безопасности. И я хочу поблагодарить премьер-министра за его решительное руководство, значительный вклад в обеспечение безопасности и подготовку украинских войск, чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы коллективно им предоставили…

Я верю, что у нас будет финансирование, необходимое для поддержки Украины – столько, сколько потребуется. И я верю, что мы собираемся – что эта поддержка будет реальной, несмотря на то, что сегодня на Капитолийском холме вы слышите голоса о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину, и как долго мы должны поддерживать их.

Дело в том, что я попросил людей представить, что произошло бы, если бы мы не поддерживали Украину. Думаем ли мы, что Россия остановится в Киеве? Вы думаете, что это все, что могло бы произойти? Я думаю, что нет, и я думаю, что подавляющее большинство моих коллег, даже критиков, также считают, что это было бы не так», – вещал Байден.

Риши Сунак добавил, что Москва может не рассчитывать, что Запад «устанет» и уйдёт из Украины – НАТО готова продолжать поджигать ситуацию в «незалежной».

«Я согласен с тем, что сказал президент [Байден]: речь идет о сдерживании. Президент Путин будет думать, что он может переждать нас, что Альянс устанет, мы устанем и сдадимся.

Так вот, это не тот случай. И чем больше мы сможем оказать поддержку Украине – не только здесь и сейчас, но и поддержку, которая продлится какое-то время и на долгие годы – я думаю, это послужит ему сильным сигналом о том, что нет смысла пытаться переждать нас. Мы никуда не денемся. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется. И, надеюсь, это ускорит его расчеты относительно того, что он должен вывести свои войска и остановить то, что является незаконным и неспровоцированным актом агрессии», – утверждал британский политик.

По мнению российского политолога Игоря Шишкина, такая риторика свидетельствует о решимости Запада и дальше серьёзно тратиться на поддержку Украины.

«Любителям порассуждать о том, что Америка «устала» от Украины, что американская поддержка киевского режима вот-вот закончится, если не «завтра», то «послезавтра», и тогда он (режим) сам собой рухнет полезно ознакомиться с заявлением президента США.

Понимаю, что сразу же начнут говорить о неадекватности Байдена, о его старческом маразме. Может, он и неадекватен. Может, и в маразме. Только это нисколько не мешает США вести гибридную войну против России», – написал он в своём блоге.

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