Байден пообещал Украине новые системы ПВО

Анатолий Лапин.  
10.07.2024 08:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


США и западные партнеры передадут Украине пять комплексов ПВО Patriot и противоракеты к ним. Об этом, выступая на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский лидер похвастался, что его страна и члены НАТО взяли Украину на содержание и снабжают ее деньгами и оружием.

США и западные партнеры передадут Украине пять комплексов ПВО Patriot и противоракеты к ним....

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«Вместе мы создали глобальную коалицию, чтобы поддержать Украину, вместе мы оказываем значительную экономическую и гуманитарную помощь и вместе мы снабжаем Украину оружием, необходимым ей для защиты: танками, бронированными машинами, системами противовоздушной обороны, ракетами большой дальности и милллионами боеприпасов», – сказал президент США

«Соединенные Штаты и почти два десятка партнеров по Альянсу подписали двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, за ними последуют другие страны. Сегодня я объявляю об историческом пожертвовании средств противовоздушной обороны для Украины – Соединенные Штаты, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны. Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы, когда мы будем транспортировать важнейшие перехватчики противовоздушной обороны, Украина оказалась в авангарде очереди. Они получат эту помощь раньше, чем кто-либо другой. В целом в течение следующего года Украина получит сотню дополнительных перехватчиков», – заявил Байден.

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