Байден пообещал Украине помочь с армией для будущей войны с Россией

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 11:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


США в краткосрочной перспективе будут предоставлять Украине оружие и технику, а дальше помогут с созданием армии, способной противостоять России. Об этом на брифинге по итогам саммита НАТО заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам американского президента, отдельные договоры о безопасности, которые Украина подписывает сейчас со странами Запада, рассчитаны на долгосрочную перспективу.

США в краткосрочной перспективе будут предоставлять Украине оружие и технику, а дальше помогут с...

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«Сейчас подписаны соглашения по безопасности, включая соглашение с ЕС, много стран на завершающей стадии подписания. Этот компакт объединяет эти страны в единой архитектуре безопасности, чтобы поддержать Украину не только сейчас, а на годы вперед.

В краткосрочной перспективе мы предоставим Украине боеприпасы, оружие, обучение для того, чтобы противостоять российским войскам. В среднесрочной перспективе поможем выстроить войска, чтобы защитить Украину и сдержать будущую агрессию. И если Путин снова такое будет пытаться сделать, все страны, которые объединены в компакте, поддержат Украину», – заявил Байден.

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