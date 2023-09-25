Байден попал в уязвимое положение – русские не хотят давать передышку на Украине

У президента США Джо Джо Байдена намерены заморозить конфликт на Украине до окончания предвыборной кампании в США.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, Россия при этом понимает уязвимое положение Байдена и не хочет соглашаться с такой заморозкой.

«Белый дом сейчас тестирует возможность замораживания войны на период до выборов. Потому что США опасаются, что во время самой активной финальной фазы избирательной кампании российские войска из последних сил перейдут в наступление, создадут военный кризис в Украине и, соответственно, политический кризис для Байдена. В результате чего демократы проиграют выборы.

Именно с этим связано, это я не просто так утверждаю, и задержка с ATACMS, и «Абрамсы», которые капают даже не струйкой, а каплями, и F-16, нам рассказывали, что нужно учить летчиков, персонал. Так дайте нам возможность просто получить F-16 и нанять туда добровольцев. Мы за деньги купим туда пилотов. Найдем отставников. «Нет-нет, нет, мы будем учить ваших три года», – сказал эксперт.