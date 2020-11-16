Байден постарается сорвать завершение «Северного потока-2»

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Кандидат в президенты США Джо Байден продолжит политику своих предшественников по сопротивлению строительству газопровода «Северный поток-2».

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден постарается найти пути сопротивляться «Северному потоку-2», но каким-то образом минимально затрагивая при этом Германию. Я не верю, что при Байдене будут внесены какие-либо санкции против немецких компаний, фирм, государственных структур. Я думаю, что он на это не пойдёт.

Но, на самом деле, в США между республиканцами и демократами есть консенсус, что «Северный поток-2» – это политический проект, который увеличит влияние России в Европе, и он не выгоден США хотя-бы поэтому. Я не слышал высказываний ни одного весомого демократа о том, что «Северный поток-2» надо построить.

Я думаю, что Байден будет стараться утопить этот проект, но утопить косвенными средствами не будут вызывать раздражения со стороны немцев, и не будут отталкивать Германию от США. Это сложно, потому что немцы вложили в «Северный поток-2» много миллиардов. Меркель там защищает не наши интересы, а интересы немецких компаний и фирм, интересы Германии, перспективную роль Германии как крупного газового центра в Европе. И как здесь Байден будет выкручиваться, мне сказать сложно. И стратегически он должен быть против «Северного потока-2»», – сказал Пушков.

В свою очередь, российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов выразил мнение, что русофобия может не только сохраниться, но и значительно усилиться, потому что Джо Байден постарается стать гораздо более антирусским президентом, чем был Дональд Трамп.

«Я абсолютно убеждён, что Байден ничего отменять не будет из того, что Трамп уже ввёл в отношении «Северно потока-2». Второе – если он будет слишком вяло сопротивляться «Северному потоку-2», его всё время за это республиканцы будут крепко мутузить.

И если, не дай бог, «Северный поток-2» будет достроен при правлении Байдена, то его обвинят в предательстве национальных интересов. Потому что Трамп защищал, а Байден сдал, русские при Байдене построили «Северный поток-2», а не предатель ли товарищ Байден?

Поэтому он не только не пойдёт навстречу, а это ещё может быть включено в соревнование о том, кто был более жестким по отношению к России в отношении «Северного потока-2», – добавил эксперт.