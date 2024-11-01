Байден позовет Украину в НАТО, если Харрис проиграет

Елена Острякова.  
01.11.2024 16:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Действующий президент США Джо Байден пригласит Украину в НАТО, если на предстоящих президентских выборах кандидат от Демократической партии Камала Харрис потерпит поражение.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующий президент США Джо Байден пригласит Украину в НАТО, если на предстоящих президентских выборах...

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«Продолжается закулисный диалог (достоверно знаю это) о НАТО. Президент недавно сказал: это не членство, просто пригласите нас потанцевать. Продолжается диалог в отношении того, что если Камала Харрис проиграет президентские выборы, то Байден в конце своего срока все-таки заявит, что США выступают за членство Украины в НАТО.

Это не будет полноценное приглашение, потому что надо согласовать еще с другими странами, а они этого согласия не дадут. Но хотя бы зафиксируется американская позиция, от которой следующей администрации будет сложно отказываться», – рассуждал Бортник, прекрасно зная, что Трамп громогласно обещает отменить многие решения байденовской администрации.

Также, по его сведениям, Киев пытается использовать предполагаемое присутствие военных КНДР в Курской области, чтобы получить от Запада ракеты большой дальности.

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