Байден позвонил Путину: США готовят ввод войск на Украину?

14.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Джо Байден вечером во вторник позвонил Владимиру Путину и предложил организовать встречу на территории некоей третьей нейтральной страны, которую еще предстоит определить.

Эксперты выдвигают версии, что означает неожиданная инициатива президента США, и кто кого переигрывает на фоне роста напряженности вокруг Украины и учений НАТО на российских границах.

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«Знаете, я бы больших надежд на звонок и возможную встречу Байдена и Путина не питал. Американские военные, хоть их и представляют у нас, как дурачков, но это умные и образованные люди с серьезным опытом и колоссальными ресурсами. Ну, подморозят они сейчас некоторое обострение, кинут пару пряников для нашей элиты. А меду тем, вопросы по Северному потоку никто не снимает. Нетрадиционная гибридная война как шла, так и идет. Да, по Украине немного поторгуются. Однако, это принципиально ничего не изменит. А вот среди нашей политической элиты может найтись достаточно много тех, кто с воодушевлением примет заигрывающие сигналы сонного Джо», – делится опасениями военный эксперт Владимир Орлов.

Иного мнения придерживается публицист Егор Холмогоров. Он считает, что Кремль дал американцам убедительный ответ в игре по поднятию ставок вокруг Украины. «Кажется, Путин переглядел, и Байден моргнул первым. Вопрос в том, даст ли это что-то русским? …Очевидно, по Украине в российском обществе сложился консенсус столь же четкий, как некогда по Крыму. И суть этого консенсуса: non licet vos esse», – пишет Холмогоров.

«Сама встреча, если она состоится, будет проходить на фоне бряцанья оружием на украинском направлении, а также после заявлений Байдена, что Путин убийца, а также «слива» Байдена с темы дебатов. Так что дебаты вполне возможно и будут, но в закрытом режиме. Вероятность «Большой сделки», конечно, минимальна. Но, как это часто бывает во время Холодных войн, отдельные рамочные договоренности вполне возможны», – прогнозирует военный эксперт Борис Рожин.

«Разрядки не предвидится, США не снизят враждебности к России, но встреча президентов двух ядерных держав всегда важна для судеб мира», – подтверждает сенатор Алексей Пушков.

Российский политолог Федор Лукьянов вообще не исключает, что встреча Путина и Байдена рискует обернуться скандалом.

«Новость о предстоящей (вроде бы) встрече Байдена и Путина на нейтральной территории (судя по всему, снова в Хельсинки) вызвала у многих чувство облегчения – чересчур громко в последние дни побрякивали оружием под соответствующие разговоры. А намерение обсудить стратегическую стабильность словно возвращает к старым добрым временам холодной войны – разрядка. Но старых добрых на дворе нет, поэтому саммит, напоминающий по форме прежние, по содержанию может оказаться совсем не таким.

Вспомним недавнюю встречу на Аляске делегаций США и КНР, которая предполагалась как знакомство и некое новое начало после нервотрёпки эпохи Трампа. Вместо хотя бы поверхностного умиротворения – публичный скандал с демонстрацией непреклонности, глубокое взаимное неудовольствие. Фиксация непреодолимых разногласий, которые подаются в качестве идеологических, по крайней мере, с американской стороны. Да, собственно, и Китай о том же – принципами не торгуем, поучений не слушаем.

Кажется очень странным для первого свидания, но это с какой стороны взглянуть. Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то всё логично. Пришли зафиксировать идейную рамку, призыв к растерянным от происходящего союзникам – отставить сомнения, делай как я. Следуй за мной. Если спроецировать всё это на Россию, можем ожидать встречи с такими же перепалками и с той же целью. Путина не боимся, Россия – бумажный тигр, наша сила – в наших убеждениях. Залпом весь набор претензий и обещаний про «цену, которую придётся заплатить». Чтобы все видели.

Иными словами, мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряжённость и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности, прежде всего для собственной аудитории, которую надо ободрить. Сомкнуть ряды», – пишет Лукьянов.

А российский военный эксперт Влад Шурыгин, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Байден хочет перехитрить Путина, выиграв время, необходимое США для размещения трех военных баз на территории Украины.

«Суть этого плана состоит из двух пунктов: 1.Украина ускоренно принимает закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории.

2.США заключают с руководством Украины договор о размещении здесь баз, и в одностороннем порядке размещают на Украине три своих базы. Одну морскую и две сухопутных. На всех трёх будет проведена модернизация аэродромов под приёмку всех типов американских самолётов, в том числе и тяжёлых транспортных.

Этим, по мнению американцев, будет блокирован российский план масштабной военной операции против Украины, в случае любого обострения ситуации на Донбассе. Под прикрытием этих баз, а, точнее американского военного присутствия, Киев сможет уже, не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса.

Как сказал источник, в рамках этого плана и озвучена инициатива Байдена встретиться с Путиным и провести некий саммит. Процедура подготовки к встрече и обсуждение повестки позволит выиграть у русских время на подготовку принятия закона, заключения договора и размещения американских войск. Фактически, русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана», – пишет Шурыгин в своем блоге.

Косвенно эту версию подтверждает украинский политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий Петра Порошенко. «Нам бы не только ракетные комплексы Patriot, а ещё бы американское внешнее управление года на два», – написал Голобуцкий в своем блоге после известия о звонке Байдена в Москву.