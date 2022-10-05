Байден позвонил в Киев: США снова дают Украине деньги и готовят удары по Крыму

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Новости Украины

Президент США Джо Байден позвонил в Киев главе киевского режима Владимиру Зеленскому и сообщил о выделении еще дополнительных 625 миллионов долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщили пресс-службы Банковой и Белого дома.

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“Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько это потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму 625 миллионов долларов”, – говорится в сообщении Офиса Зеленского.

Новый пакет помощи включает дополнительное оружие и оборудование, HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

“А новый пакет помощи в сфере безопасности от США на сумму 625 миллионов долларов поможет нам еще эффективнее освободить нашу землю”, – написал в соцсети министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников также поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина за поддержку Украины.

В свою очередь Пентагон заявил, что подготовил удары по российскому Крыму. Власти США полагают, что для ударов по Крыму у Киева есть все необходимое. ВСУ предоставили возможности для атаки по объектам на полуострове, заявила на брифинге в Пентагоне зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер после того как ей задали вопрос о поставках на Украину баллистических ОТРК ATACMS (Army Tactical Missile System).

«Что касается этих средств, а также других средств, мы оцениваем, каковы потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму», – рассказала Купер.

Накануне CNN сообщила, что Украина просит у США ATACMS и обещает американцам право вето при выборе целей для таких ракет. Дальность ATACMS составляет 300 км, в отличие от имеющихся у Киева GMLRS 277-мм калибра, чей полет оценивается в 80 км.