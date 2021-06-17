Байден предал, продал и принёс Украину в жертву Путину – Соскин

17.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Переговоры лидеров США и России показали, что США относятся к Украине как к одному из аргументов в торге с Россией и не готовы поддерживать ее интересы.

Об этом на канале Politeka Online заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ему предлагают разделить мир. Теперь они ведут торги на уровне экспертных комнат, которые были в Швейцарии. В данном случае мы должны с вами чётко говорить, что нас предали, нас продали и спасение утопающего – в руках самого утопающего. Но с этими арлекинами и клоунами у Украины шансов практически нет никаких.

Путин врёт, наглым образом врёт. И никто ему не сумел дать соответствующий ответ на брехню. А Байден всю эту брехню проглотил, потому что он же смотрел со своим Блинкиным и прочими эти путинские испражнения про Украину. Это важно – они всё это прослушали и съели путинские высказывания относительно Украины. И здесь мы чётко можем сказать, что они движутся в сторону модели, которая была во времена Советского Союза, когда мир был поделён между двумя идеологическими империями – коммунистическим Советским Союзом и империалистическими Соединёнными Штатами, в которых была модель государственного монополистического так называемого капитализма.

И сейчас идёт попытка восстановления на новом уровне техноэкономического развития, на уровне шестого технологического уклада, вот этого двойственного альянса по управлению всем миром. И понятно, что Украина США и Байденом принесена в жертву. Поэтому «Северный поток-2» вообще не упоминался, потому что Путину его отдали и он его уже практически достроил. Он будет достроен и выведен на мощность 55 млрд кубов год. То есть, Украину США в лице Байдена в этом плане уже сдали. Всю нашу газотранспортную систему, газовые хранилища и всю транзитную систему, и место, которое Украина в Европе имела до построения «Северного потока-2».

Далее, видно, что произошло предательство Украины как военного союзника. Не сказано про агрессию и захват Крымского полуострова, не сказано про вторжение российских войск и захват части Луганской и Донецкой областей и двух главных городов, Луганска и Донецка. Снова реанимируются какие-то мёртвые белорусские совершенно предательские соглашения, которые Путин сам и написал, а потом Штайнмайер подставил свое плечо своему московскому другу Путину. Поэтому речь идет фактически о предательстве.

В этой связи я бы сказал ещё и о том, что Салливан не захотел в прошлый понедельник разговаривать с Ермаком. Прошла информация, что он предложил ему говорить с одним из своих администраторов по Европе, то есть, фактически отфутболил Ермака и выкинул его. Понятно, что глава Офиса президента никому не нужен. Ермак тоже сказал, что он не будет говорить с кем-то там из менеджеров Салливана. То есть, имеет место прямой конфликт между президентскими администрациями Украины и США и полная уже некомпетентность и неспособность Ермака каким-либо образом влиять на эти процессы. Фактически Украина стала монетой розыгрыша между элитами Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации.

Мы чётко увидели, что на этих переговорах пока побеждает линия Кэрри, который, как и Лавров, выступает за создание модели двойственного управления миром», – сказал эксперт.