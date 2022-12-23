Байден «прицелился» в Зеленского так же, как год назад в Ашрафа Гани – Корнилов

Реакция президента США Джо Байдена на обещания Владимира Зеленского, что американские солдаты не будут гибнуть за Украину, ничего хорошего для киевского режима не сулит.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаю внимание на тот момент, когда Зеленский получил самые большие овации в ходе своего выступления перед Конгрессом США, когда он заявил – нет, нет, мы не призываем американцев гибнуть вместо нас, украинские воины очень хорошо будут водить американские танки и самолёты. И вот тут: «браво», крики, «ура». Он в точку попал. Это хотели услышать от него американские сенаторы и конгрессмены – американцы не будут воевать с Россией, не будут гибнуть, тем более из-за Украины, но вот украинцы должны гибнуть. Заметьте, когда Байден прицелился (жестом – ред.) в Зеленского, чуть ли не курок взвёл, пальцем своим прицелился и сказал: «Этот парень – тот, за кого выдаёт себя, он готов отдать жизнь за свободу своей страны», – напомнил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что не просто так обращает внимание на все эти детали.

«Я вспомнил, в прошлом году Байден говорил то же самое, что в том же самом его убедил президент Афганистана Гани (президента Афганистана с сентября 2014 года по август 2021 года, когда его правительство было свергнуто талибами Ашраф Гани – ред.). Неслучайно Блинкин проводит сейчас недвусмысленные параллели между Украиной и Афганистаном. Там тоже Байден рассказывал: Гани меня убедил, что отдаст жизнь за свою страну, что они будут сражаться – даже после вывода американских военных, потому что мы вбухали в них миллиарды долларов. В эту афганскую армию, которая разбежалась ещё до того, как последний американский самолёт (вроде того, на котором Зеленского возили), покинул территорию Кабульского аэропорта. Но ведь Байден тоже говорил – Гани и его вооружённые силы, мы же в них столько вбухали, конечно, будут там сражаться до последнего. Теперь он – то же самое говорит о Зеленском. То же самое они поручают украинским военным и гражданам», – рассказал эксперт.