Байден «прицелился» в Зеленского так же, как год назад в Ашрафа Гани – Корнилов

23.12.2022  21:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Реакция президента США Джо Байдена на обещания Владимира Зеленского, что американские солдаты не будут гибнуть за Украину, ничего хорошего для киевского режима не сулит.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Реакция президента США Джо Байдена на обещания Владимира Зеленского, что американские солдаты не будут...

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«Обращаю внимание на тот момент, когда Зеленский получил самые большие овации в ходе своего выступления перед Конгрессом США, когда он заявил – нет, нет, мы не призываем американцев гибнуть вместо нас, украинские воины очень хорошо будут водить американские танки и самолёты. И вот тут: «браво», крики, «ура». Он в точку попал. Это хотели услышать от него американские сенаторы и конгрессмены – американцы не будут воевать с Россией, не будут гибнуть, тем более из-за Украины, но вот украинцы должны гибнуть.

Заметьте, когда Байден прицелился (жестом – ред.) в Зеленского, чуть ли не курок взвёл, пальцем своим прицелился и сказал: «Этот парень – тот, за кого выдаёт себя, он готов отдать жизнь за свободу своей страны», – напомнил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что не просто так обращает внимание на все эти детали.

«Я вспомнил, в прошлом году Байден говорил то же самое, что в том же самом его убедил президент Афганистана Гани (президента Афганистана с сентября 2014 года по август 2021 года, когда его правительство было свергнуто талибами Ашраф Гани – ред.). Неслучайно Блинкин проводит сейчас недвусмысленные параллели между Украиной и Афганистаном.

Там тоже Байден рассказывал: Гани меня убедил, что отдаст жизнь за свою страну, что они будут сражаться – даже после вывода американских военных, потому что мы вбухали в них миллиарды долларов. В эту афганскую армию, которая разбежалась ещё до того, как последний американский самолёт (вроде того, на котором Зеленского возили), покинул территорию Кабульского аэропорта.

Но ведь Байден тоже говорил – Гани и его вооружённые силы, мы же в них столько вбухали, конечно, будут там сражаться до последнего. Теперь он – то же самое говорит о Зеленском. То же самое они поручают украинским военным и гражданам», – рассказал эксперт.

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