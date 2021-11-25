Байден пригласил Тихановскую на саммит демократий

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Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская получила приглашение от президента США Джо Байдена на так называемый саммит демократий, который состоится в декабре.

Об этом Тихановская сообщила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусская оппозиционерка выступит на сессии «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму».

На саммит демократий собирают 110 стран. Официальные власти Белорссии не приглашены так же, как и Россия, Китай, Турция, все арабские страны Персидского залива, Иран, Северная Корея, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Венесуэла. Венгрия – единственная страна ЕС, которая не удостоилась приглашения.

Байден уже принимал Тихановскую в июле. Выйдя из Овального кабинета, «лидер белорусской нации» похвасталась, что ее угостили печеньем.