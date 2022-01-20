Байден пригрозил Путину катастрофическими санкциями

20.01.2022  10:57 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В случае наступления на Украину, против России будут введены такие санкции, которых ранее не видела РФ.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае наступления на Украину, против России будут введены такие санкции, которых ранее не...

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Президент США прибег к угрозам в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Он еще не видел таких санкций, которые, как я обещал, мы введем, если он продолжит это. У нас был откровенный разговор с Путиным, и идея о том, что НАТО не будет объединено – это странно… Россия ответит, если она вторгнется [на Украину]. Зависит от того, как они будут продолжать ситуацию – либо это небольшие провокации, либо это масштабные действия, но это будет действительно катастрофой для России, если он вторгнется в Украину. Наши союзники и партнеры готовы сделать так, чтобы Россия оказалась перед лицом серьезных последствий, российская экономика в частности», – заявил Байден.

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