17.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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Байден приписал Путину свои страхи перед Китаем

Президент США Джо Байден снял пиджак, когда услышал вопрос, про то, какие гарантии есть,...

Президент США Джо Байден снял пиджак, когда услышал вопрос, про то, какие гарантии есть, что  «страны не вступают на тропу холодной войны», и президент РФ Владимир Путин «не перестанет вмешиваться в американские дела».

«Я думаю, что он меньше всего хочет сейчас холодной войны. Я задам вам риторический вопрос: если у вас тысяча километров границы с Китаем, который считает себя самой могущественной экономической державой в мире, а ваша экономика страдает и вам нужно развиваться более интенсивно, вы не будете думать о холодной войне с США. Мы не танцуем танцы дружбы. Это все в наших общих интересах. Мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны. Он это понимает, но это не значит, что он готов сложить оружие. Он продолжает чувствовать себя в окружении, и продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить. У него есть эти опасения, но я не думаю, что они являются движущей силой для развития отношения с США», – сказал Байден на пресс-конференции.

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Уже перед посадкой в самолет он продолжил тему Китая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай… Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть – как заявляли некоторые критики – «Верхней Вольтой  с ядерным оружием», – сказал Байден.

Слова американского президента прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«Судя по нарастающей тревоге в США, причем в обеих администрациях – и Трампа, и Байдена, Китай выталкивает США с места первой экономики мира и ставит под сомнение их гегемонию от Дальнего Востока до Африки. Китай уже превратился в некое наваждение для американской правящей элиты. А в политических кругах Европы только и разговоров, что «Америка ослабевает», а Китай подчинит себе полмира», – прокомментировал Пушков.


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