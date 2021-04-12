Байден притормозил эсминцы – заманивает Путина на встречу

15.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Государственное российское агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в МИД Турции, что США отменили уведомление о проходе через проливы в Черное море двух ракетных эсминцев, чей визит с воодушевлением ожидают на Украине.

«Похоже, Байден посылает Москве примирительный сигнал: 14.04 ближе к полуночи США отменили проход двух своих военных кораблей в Черное море, о чем и уведомили Турцию. Байдену очень нужно участие Путина в предложенном им глобальном онлайн-саммите по климату. Нужно и согласие президента России на встречу на высшем уровне. Вероятно, в США не были готовы к сдержанной реакции Кремля на предложение о встрече. И теперь Байден торопит события: хочет провести ее в ближайшие недели. Так Байден хочет попытаться утвердить новое «мировое лидерство» США. Без встречи с Путиным у него никак не выходит. P.S. При этом отзыв кораблей ничего не стоит – позже их можно обратно в Черное море отправить. Так что шаг символический», – комментирует сенатор Алексей Пушков.

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Обслуживающий Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий назвал информацию российских СМИ опасной «манипуляцией».

«Мол, Путин уговорил Байдена. С подтекстом, мол, Украина вообще лишилась помощи США, поскольку Путин обо всём договорился. Тотальная зрада», – описал Голобуцкий настроения украинских патриотов.

Он призвал не верить российским СМИ, дождаться подтверждения западных медиа и предположил, что речь может идти просто о переносе захода в Черное море на более поздний срок – например, на четверг.

Российский политолог Сергей Марков считает, что вслед за отменой визита эсминцев в Черное море приказ к отступлению с Донбасса получат и украинские войска, что уже вызвало недовольство националистов.

«Это Байден начал выполнять свое обещание по деэскалации, которое он дал Путину. Завтра видимо будет приказ ВСУ на отвод техники с Донбасса и отвод войск. Также пройдет команда укросми снизить военную истерию. Предварительная инфа об этом уже пришла. Зная это, отморозки начали массированный обстрел Горловки. Так они мстят населению Донбасса. Если Байден выполнит все, что он обещал Путину, то российские войска отчасти уйдут из региона через 2 недели», – прогнозирует Марков.