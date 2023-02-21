Байден признал, что Россия воюет с НАТО

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Выступление президента США Джо Байдена в Варшаве прошло на два часа позже назначенного ранее времени. Ходили слухи, что ему корректируют речь, по итогам обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Однако в дежурном наборе лозунгов западной пропаганды трудно было найти следы оперативной правки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Байден после повторения комплиментов Украине из своей киевской речи подтвердил тезис Путина о том, что Россия сражается с НАТО.

«Путин думал, что разгромит НАТО. Вместо этого в НАТО вошли Финляндия и Швеция. Он думал, что НАТО развалится, будет разобщенным альянсом, но вместо этого НАТО – сплоченное, эффективное как никогда объединение. Он думал, что будет использовать энергию в качестве оружия, но вместо этого Европа отказалась от топлива России. Он думал, что он жесткий человек, а остальные лидеры слабые, но это оказалось не так. Мы не позволили ему править миром. Президент Зеленский – человек из стали и огня», – вещал Байден.

Он зачем-то упомянул о Белоруссии и Молдове, президент которой Майя Санду, к удивлению молдаван, вдруг оказалась среди слушателей речи в Варшаве.

«Оппозиция в Белоруссии продолжает бороться за свою демократию, как и люди в Молдавии. Решимость молдавского народа жить свободно на пути в ЕС. Я горжусь тем, что поддерживаю президента Санду», – сказал Байден.

Дальше он выдал пассаж, из которого неясно было, на кого «напал Путин»: на Украину или США.

«Аппетиты агрессора должны быть подавлены. Нет-нет. Он не возьмет мою страну, он не заберет мою свободу и мое будущее. Украина никогда не будет жертвой России», – прокричал Байден.

Традиционно президент США упомянул об «исключительной жестокости» российской армии.

«Вместе мы заставим Россию платить. Мы с нашими партнерами на этой неделе объявим о санкциях. Будем привлекать к ответственности, будем искать справедливость за совершенные россиянами преступления против человечности. Достичь свободы это не работа на полгода. Украина начала контрнаступление. Следущие дни будут тяжелыми: победы, трагедии. Но наши партнеры будут поддерживать Украину», – пообещал Байден.

Он сообщил, что в 2024-м году США примут у себя саммит НАТО — «самого сильного альянса» и пообещал коренные изменения в мире в ближайшие 5 лет.

«Наша приверженность статье 5 непоколебима. Каждый член НАТО знает об этом. Россия тоже об этом знает. Нападение на государство НАТО – это нападение на всех нас. Это священная клятва. Мы не допустим нападения ни на дюйм нашей территории», – утешил Байден поляков.

По окончании выступления к президенту США выпустили детей, с которыми он сфотографировался, с трудом опустившись на колени. Дети держали флажки Украины и США. Но среди них были почему-то мальчик-азиат и девочка-негритянка. Видимо, фото будет использовано на предстояших в Америке праймериз.