«Байден «пудрит» мозги Украине с ленд-лизом» – экс-представитель НАТО

Новости Украины

Президент США Джо Байден в очередной раз запросил у Конгресса 47млрд. долларов в грантах на поддержку Украины, однако почти вся сумма пойдет на борьбу со стихийными бедствиями в южных штатах.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я хочу объяснить, что такое ленд-лиз. Он в принципе бесплатный. По закону – нет. Что бесплатное в ленд-лизе? В ленд-лизе бесплатное все, что вы употребляете – снаряды, например, выстреливаются, все, за них платить не надо, танк сгорел – за него платить не надо, горючее использовано – за него платить не надо, тушенку банку съели – за нее платить не надо. А за что же нужно платить? Поэтому, что ленд-лиз, что грант – получается одно и тоже. Ни то, ни за другое вы не платите, потому что в грантах в основном снаряды, «Джавелины», несколько «Хаймарсов». За «Хаймарсы» тоже платить не надо. Потому что, когда вы выиграли войну, если этот «Хаймарс» враг уничтожил или он просто поломался, или он сам сгорел, с ним что-то случилось, за него платить не надо. Если он остался целиком, его надо вернуть. То есть вам ничего это не стоит. Поэтому они говорят, сначала мы используем гранты, чтобы не платить, чтобы не быть в долгу перед Америкой. С ленд-лизом – это тоже вранье, просто верните это», – заявил Табах

Он подчеркнул, что лишь семь миллиардов реально пойдут на помощь Украины, а остальные запрошенные средства будут использованы «на борьбу со стихийными бедствиями» с единой целью – подкупить избирателей в южных штатах США.

«Если ленд-лиз начинается в октябре, как вам обещают, то зачем Байден сейчас запросил 47млрд опять в грантах у Конгресса, если уже в октябре вы получаете? Почему с октября он опять просит примерно ту же самую сумму, что он и просил до этого? То есть опять держать вас на плаву. Если будет ленд-лиз, зачем же гранты просить? А если разобраться, то в эти 47млрд. в основном все деньги идут на борьбу с «ковидом», на борьбу с «манкипокс», другим странам, Монтенегро, Болгарии, еще кому-то, для защиты от российской агрессии. Огромная часть идет на помощь за стихийные бедствия в наших южных штатах. Этим летом там было жарковато. И Байден объявляет эти штаты, что у них стихийные бедствия, и вот из этих 47млрд. в основном все деньги идут на эти южные штаты. Для чего? Он покупает там голоса в ноябре. Вот, что он делает. Поэтому из 47млрд. только 7млрд. идет Украине на вооружения. То есть то же самое, что было перед этим – 6млрд. из 40млрд. Что в принципе вам опять будут давать «Джавелины», «Стингеры», снаряды, снаряды для «Хаймарсов», снаряды для пушек. Четыре гаубицы, правда, это за три месяцев ещё четыре еще гаубицы. Это военное оружие, оно ломается, русские тоже по вам стреляют, они может быть уничтожили эти гаубицы, мы не знаем. Но еще четыре – роли тут уже не сыграет, погоды не сыграет. Ну, вот они будут бегать и говорить, что мы делаем, что мы помогаем, спасаем Украину таким образом. А Украине нужно наступательное оружие. Они наступают без наступательного оружия, представляете?» – бывший сотрудник НАТО.