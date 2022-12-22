Байден заявил, что расчёт Путина не оправдался

22.12.2022  08:36 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


В планы российского президента Владимира Путина входил раскол западного блока по украинскому вопросу, однако хозяин Кремля просчитался.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, как в нынешних условиях сохранить единство НАТО.

В планы российского президента Владимира Путина входил раскол западного блока по украинскому вопросу, однако...

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«Я не видел, чтобы НАТО и другие были больше объединены. Все европейские партнеры это полностью понимают… Путин хотел ослабить НАТО. Наоборот, он укрепил НАТО», – сказал американский лидер.

По его словам, Путин «хотел, чтобы Европа раскололась».

«На самом деле Европа объединилась. Финляндия, Швеция присоединяются к НАТО. То есть я не вижу ни одного ослабления поддержки», – резюмировал Байден.

Об особой позиции стран-членов НАТО Турции и Венгрии, продолжающих торговлю с Россией, а также Хорватии, отказавшей в подготовке украинских войск, Байден предпочел не упоминать.

В любом случае, полагает обозреватель Борис Рожин, воинственная риторика из Вашингтона не сулит Украине ничего хорошего.

«Ход и исход войны на текущем этапе будут определять прежде всего военные результаты. Вовлеченность США и НАТО в войну будет продолжать возрастать. Украину ждут масштабные разрушения и дальнейшая депопуляция», – предупредил Рожин.

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