Байден расставляет климатические ловушки для России

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты под прикрытием борьбы за климат на запускают новую глобализацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике экономист Александр Лосев.

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«Администрация Байдена после ухода из Белого дома «деглобализатора» Трампа запускает новую глобализацию, в рамках которой Соединенные Штаты будут контролировать дефицитные ресурсы, в том числе энергетические, ограничивать потребление остальных стран и держать их экономики на финансовом поводке. Об этом демократы говорят откровенно.

Им необходимо, чтобы не только союзники, но и страны, которые еще пока не ушли в орбиту Китая, были жёстко привязаны новыми кредитами и «зеленой» повесткой к политике Вашингтона. Чтобы никто уже не вспоминал о принципах свободной торговли, чтобы напечатанные триллионы долларов не дестабилизировали американскую экономику, а уходили в заведомо неэффективные «зеленые» проекты других стран, попутно затягивая их в кредитную кабалу, из которой не выбраться. Ведь борьба за климат – это святое!», – говорит Лосев.

Также он убежден, что климатическую повестку будут использовать в качестве инструмента давления на Россию как одного из ведущих поставщиков энергоносителей.

«Россию нельзя подсадить на долги, наш бюджет сбалансирован. Но можно попытаться вновь ограбить, как в 90-е годы. Евросоюз, например, собирается с 2023 года ввести «углеродный налог» за каждую тонну выбросов СО2, возникающих при производстве продукции, которую другие страны поставляют в ЕС.

Это и продукты переработки нефти и газа, и сталь, цемент, пластик, резина, минеральные удобрения… Под этот налог может попасть до половины российского экспорта. Если налог будет введен, то нашим компаниям придется ежегодно перечислять в бюджет Брюсселя свыше 10 миллиардов евро», – предупреждает эксперт.

По его словам, благородные цели «улучшения климата» на самом деле маскируют хищническую политику англо-саксов, которая проводится в отношении всего мира в последние 500 лет.

Также экономист затронул тему саммита с участием глав четырех десятков ведущих государств, который откроется 22 апреля и будет посвящен борьбе с глобальным потеплением и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

«Саммит необходим США для того, чтобы озвучить новую «климатическую» политику и расставить «ловушки» для тех, кто не сразу поймет смысл такой «заботы» о климате и кредитной щедрости американских финансистов», – резюмирует Лосев.