Байден разоружит Европу, пока республиканцы блокируют помощь Украине – Рожин

США располагают достаточной материальной базой, чтобы продолжать военную помощь Украине. Но камнем преткновения является юридическое оформление этой помощи – без решения Конгресса этого сделать нельзя. Поэтому пока республиканцы выторговывают свои позиции, военную помощь перекинут на Европу.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор популярного блога «Colonelcassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, у США есть материально-технические ресурсы для того, чтобы передавать их Украине. Тут уже стоит вопрос юридического оформления этой передачи, потому что мы видим неприкрытые торги обмена этой помощи для Украины на внутриполитические уступки со стороны администрации Байдена. Это говорится открытым текстом, но администрация Байдена на эти уступки идти не хохочет. Поэтому республиканцы, даже зная, что у них есть ресурсы на поставки на Украину, блокируют это решение. То есть, это вопрос внутриполитический. Мы видим, как война на Украине стала американским внутриполитическим вопросом. И пока этот вопрос затягивается», – отметил эксперт.

По его оценке, разрешение этого вопроса лишь дело времени. Какие-то деньги США безусловно выделят, но какие и когда – этот вопрос подвис.

«Они сейчас всеми силами напрягают своих европейских сателлитов на выделение дополнительной помощи. И мы видим, что сейчас на фоне иссякания поставок из США – идёт наращивание поставок из европейских стран. Буквально на днях уже Болгарию продавили – она выделит 100 старых БТРов, которые раньше были заблокированы.

Также будут выделены старые ракеты ПВО, старые комплексы ПВО, неработающие, которые по двидом не рабочих будут поставлять на Украину, поскольку на Украине сейчас серьёзная нехватка старых советских зенитных ракет и комплексов. Болгария – это один из доноров, с помощью которых будут замещать нехватку помощи. Также мы видим очередные пакеты поставок из Германии, а в ближайшее время ожидаются поставки из Норвегии, Великобритании и ещё ряда стран. США, пользуясь своим господствующим положением в Европе, пытаются решить свои текущие проблемы, опять же, за счёт Европы», – подчеркнул Рожин и добавил, что к вопросу предоставления помощи Вашингтон вернется уже после новогодних праздников. По его мнению, республиканцы настроены на то, чтобы – либо тянуть этот вопрос максимально долго, либо вынудить администрацию Байдена пойти на уступки в ближайший месяц.