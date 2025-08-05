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Не стоит обманываться, что со сменой администрации в Белом доме хищнические интересы США в отношении России хоть как-то меняются.

Об этом в эфире радио «КП» Новороссия экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил завкафедры культурологии ДонГУ, эксперт Изборского клуба Дмитрий Муза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Америки и Украины – нигилизм их объединил. Есть физический нигилизм – разрушение памятников Пушкину, снос, избиения русских активистов, сожжение книг. А есть концептуальный. Так вот, концептуальный нигилизм в Америке, и здесь мы подходим к Трампу – Трамп нигилист!», – настаивал эксперт.