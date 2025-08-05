«Байден развязал войну? Да ты что!» – в Донецке ни на грош не верят Трампу

Сергей Вредников.  
05.08.2025 19:42
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Не стоит обманываться, что со сменой администрации в Белом доме хищнические интересы США в отношении России хоть как-то меняются.

Об этом в эфире радио «КП» Новороссия экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил завкафедры культурологии ДонГУ, эксперт Изборского клуба Дмитрий Муза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит обманываться, что со сменой администрации в Белом доме хищнические интересы США в...

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«Что касается Америки и Украины – нигилизм их объединил. Есть физический нигилизм – разрушение памятников Пушкину, снос, избиения русских активистов, сожжение книг. А есть концептуальный. Так вот, концептуальный нигилизм в Америке, и здесь мы подходим к Трампу – Трамп нигилист!», – настаивал эксперт.

«Он утверждает, что мир по-прежнему это чересполосица культурная и антропологическая. Ничего не поменялось, но он называет плюралистической имперскую систему США, ЕС является элементом этой системы, поставленным сегодня на колени.

Что происходит в самих США? Вопрос, а американские евреи с Уолл-стрит по-прежнему идентичны себе, или они заигрались и вышли за пределы правил? Дальше, политический истеблишмент. Трамп говорит: «это не моя война, это Байден, вот эта демократическая свора».

Как, не твоя война? Перевести стрелки? А тот демократический класс, на который ставили республиканские администрации, где же он, почему молчит? Где это критическое мышление? Его нет», – констатировал эксперт.

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