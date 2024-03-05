Байден решил подарить Зеленскому до четырёх миллионов кассетных снарядов, списанных в утиль

Елена Острякова.  
05.03.2024 19:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


США могут в ближайшее время поставить на Украину 3-4 млн кассетных снарядов.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер, экс-министр и аферист Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут в ближайшее время поставить на Украину 3-4 млн кассетных снарядов. Об этом...

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«Около 3 млн снарядов на складах у Пентагона лежат кассетных, которые американская армия уже точно не будет использовать. Их либо списывать, либо Украине отдать. Ходят слухи, что эти снаряды скоро придут в Украину. Три или четыре миллиона. Они стоят – ноль. Они списанные. Их нет. Они по бухгалтерии проведены как ноль.

Это старое жульничество Байдена, который все время кивает на Конгресс, который не выделяет деньги. У тебя есть списанное оружие, которое стоит ноль», – сказал Кох.

Он уверяет, что США придется потратиться только на транспортировку. Это выйдет недорого, поскольку часть снарядов находится на складах в Германии.

При этом за снаряды для «Хаймерс» и «Пэтриот» Украине придется заплатить, но, по данным Коха, США готовы выдать ей под это кредит в 4,2 млрд долларов.

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