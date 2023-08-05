Байден с Зеленским в одной лодке

05.08.2023 15:52
  (Мск) 
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Дзен, Запад, Политика, США, Украина


США не прекратят помогать Украине, хотя они и недовольны ее президентом Владимиром Зеленским.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью Александру Шелесту, передает корреспондент «Политнавигатору».

США не прекратят помогать Украине, хотя они и недовольны ее президентом Владимиром Зеленским. Об...

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«США могут сколько угодно критиковать Зеленского, говорить о коррупции о том, что Зеленский зарвался и возомнил себя фигурой номер один на планете. Но при этом США вряд ли готовы сегодня отказаться от помощи Украине и Зеленскому. Потому что это равносильно капитуляции, уходу из Афганистана. Другого пути у них нет, они в одной лодке», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что нынешний президент США Джо Байден имеет личные связи с Украиной.

«У Байдена с Украиной связано много для него лично. Не только с Зеленским, но и с предыдущим руководством, с организацией Майдана, с ролью его сына, который замешан в «Бурисме». Украина для него значительно ближе, чем может казаться. Он Украину лучше понимает, чем многие в США. Он чудесно понимает, что если завтра он попытается «закрыть Украину», это может очень серьезно ударить по нему, потому что у Трампа тоже очень большие связи с Украиной и лучше этот чемодан без ручки тащить дальше», – сказал Бондаренко.

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