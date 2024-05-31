Сегодняшний день стал буквально бенефисом для западных лидеров, словно по команде снявших в одночасье маски и один за другим давших Киеву отмашку для ударов по территории России. Шольц, Макрон, а теперь уже и Байден – все они обьявили войну Белгородской, Курской, Брянской областям и Крыму. Именно эти территории чаще других страдают от украинских снарядов, дронов и ракет. А с недавних пор к ним присоединилась и Кубань.

О том, что правительство ФРГ сняло ограничения по использованию переданного ВСУ оружия, заявил в Берлине пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт, которого цитирует Der Spiegel.

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«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений. Украина может использовать поставленное в том числе и нами оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами», — отметил чиновник.

Как сообщает издание Le monde, Эммануэль Макрон также готов разрешить Украине наносить удары по российским военным объектам ракетами, поставленными Францией: «Что изменилось, так это то, что Россия немного адаптировала свою практику», — такими словами оправдал французский президент вое решение.«Если мы говорим украинцам «вы не имеете права дойти до точки, из которой стреляют ракеты», по сути, мы им говорим «мы вам доставляем оружие, но вы не можете себя защитить», – добавляет хозяин Елисейского дворца.

Наконец, как сообщает Politico «президент США поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для удара по российским силам на территории РФ, но только на границе вблизи с Харьковской областью». Ранее СМИ писали о том, что Байден якобы дал «тайное согласие» на удары американским оружием по территории России. Теперь вот тайное перестало быть явным.