Байден собирается сдать Украину России – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
17.02.2024 12:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Конгресс США в очередной раз заблокировал выделение помощи Украине, потому что руководство Демократической партии решило прекратить помощь Украине.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конгресс США в очередной раз заблокировал выделение помощи Украине, потому что руководство Демократической партии...

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«Когда поступил законопроект [о помощи Украине] из Сената, его заблокировал спикер Конгресса. И скорее всего, рассмотрение этого закона будет в марте, потому что завтра ещё один рабочий день, а потом они уезжают в округа. А временный бюджет у них до марта», –сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что это интриги Демократической партии, которая потом обвинит в «срыве помощи» республиканцев.

«Если ещё не состоялось голосование, и есть хоть малейшая надежда, что ты компромиссом или договорённостью можешь добиться нужного тебе голосования, будет ли ты публично унижать спикера, от которого зависит это голосование? Не будешь.

А если это произошло вчера, и Белый Дом публично унизил спикера, а «The Wall Street Journal» назвала его «ранее никому неизвестным мелким юристом», которым самым случайным образом вдруг стал спикером… ты понимаешь, что голосования не будет?

Это демократы его заблокировали, хотя по итогу виноватыми будут республиканцы, это понятно. Это называется иезуитство. Теперь слова Трампа о том, что Байден хочет сдать Украину России, заиграют новыми красками.

Более того, главная угроза для США – это Китай, который силён за счёт Ирана и России. И единственный вариант для них – разбивать насколько возможно союз Китая и России. А это значит играть в плюсы с Россией и искать компромиссы, в том числе и по нам», – подытожил эксперт.

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