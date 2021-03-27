Байден согласится с позицией Москвы по Украине – Жириновский

27.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент США Джо Байден проведёт свою каденцию «тихо», при нём достроится «Северный поток-2», а также будут определённые продвижения в вопросе защиты прав русских на Украине.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что Жириновский предсказывал, что Байден пойдёт на второй срок, но тогда ему не поверили. Однако на недавней пресс-конференции нынешний президент США это подтвердил.

«И победит, потому что он не совершит никаких действий, которые бы вызвали возмущение внутри Америки или за рубежом, – добавил лидер ЛДПР. Он, в конце концов, уберёт войска из Афганистана – это будет маленькая победа. Он согласится с позицией России на Украине, хотя бы по Харькову, по Запорожью, какие-то мелкие уступки будут сделаны в продвижении вопроса по защите русских. Закроется вопрос с «Северным потоком», он будет достроен, газ пойдет, и Америка ничего не потеряет. Германия будет готова вложить какие-то деньги в американскую экономику».

«То есть, он тихо будет себя вести, не надо ждать от него каких-то подвигов. Естественно, он наслаждается сейчас, понимаете. Наконец, он получил сейчас самый высокий в мире пост. Пока, к сожалению, Америка вместе с нами разделяет, но это всё-таки второе по мощности государство. Мы и Америка», – рассказал Жириновский.

«А второй это кто, Америка или мы всё-таки?», – уточнил радиоведущий.

«Мы на первом месте по военной мощи, Америка по другим показателям, и на третьем месте Китай. Я вот так считаю. Первая Россия по гуманным целям. Ведь мы нигде никого не бомбим, нету тысячи военных баз по всему миру. Нас никто не боится, не проклинает никто. То есть, нас больше уважают и любят», – объяснил политик.