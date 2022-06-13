Байден «сольет» Украину, ленд-лиза не будет – экс-представитель НАТО в РФ

Новости Украины

США при нынешней администрации не являются другом Украины, и никакой программы ленд-лиза в ближайшее время реализовано не будет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший представитель НАТО в России, американский военный Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас они же вам и объясняют, что это только в следующем году, это фискальый год, финансовый, 22-23, это только в октябре начнется. Нет, они опять вам врут, говорят, что «Байден делает, все в порядке». Байден – не друг Украины, и его администрация вся. Оружия-то нет, оружие-то не идет. Уже прошел месяц, больше месяца, как ленд-лиз», – заявил Табах.

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По его мнению, президент США Джо Байден может лишь «слить» Украину, как это произошло в 2014-м году в случае с Крымом и Донбассом.

«Мы говорили, что Байден не даст, не будет никаких «санкций из ада», потому что, посмотрите, что было при Обаме. Он же говорит, что будет продолжать обамовскую линию, то есть, «сливать» Украину. Как «слили» они Крым, отдали Донбасс, сдали все. Он же говорит, что будет это продолжать. «Нет, он сказал санкции из ада, он сказал, что Путин не удержится долго, он сказал, что такое ему устроит, а Трамп – это агент Путина». И вот, они это все «развели», и все это «схавали» люди», – сокрушается Табах.

Он напомнил, что ранее критики Байдена указывали – с Украиной его связывают коррупционные связи, однако расследование так и не было завершено.